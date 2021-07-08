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08.07.2021 23:40
Рубрика: Экономика

Глоток воздуха

Летним кафе в столице разрешили работать без QR-кодов до 1 августа
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8503)
Поужинать на летней веранде в столице без QR-кодов можно до 1 августа, а не до 12 июля, как было объявлено прежде. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Рестораторы довольны: QR-кода не требуется, от посетителей отбоя нет, во многих заведениях приходится даже бронировать столик, чтобы в жаркую погоду гарантированно отдохнуть в кафе или ресторане на свежем воздухе. Да и в залах, куда пускают только привитых и переболевших коронавирусом, тоже все оживленнее - массовая вакцинация, в ходе которой в день в Москве прививаются уже по 100 тысяч человек, дает свои плоды.

В своем блоге глава города написал: "По просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа включительно". Свое решение он объяснил так: риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Но обязательными условиями для всех заведений должны остаться регулярная дезинфекция, социальная дистанция и соблюдение других мер санитарно-эпидемиологической безопасности. И штраф или даже закрытие на несколько месяцев за их несоблюдение не самое страшное в сравнении с заражением коронавирусом и его последствиями. "Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, - отметил Сергей Собянин. - Однако опасность никуда не ушла - риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие". Бороться с коронавирусом возможно только массовой вакцинацией".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Рестораторы благодарны мэру, ведь отсрочка введения свободных от вируса зон пойдет на пользу бизнесу, а к 1 августа многие москвичи уже сделают второй укол от коронавируса, получат код и смогут спокойно отдыхать и на веранде, и в зале.

"Летом веранды обеспечивают основную часть дохода заведений. Сейчас они заполнены на 90 процентов, но и количество гостей в залах потихоньку начинает расти", - рассказал "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Летом веранды обеспечивают основную часть дохода заведений. Сейчас они заполнены на 90 процентов, но и число гостей в залах потихоньку начинает расти

В русском ресторане Savva, который расположен в отеле "Метрополь", с каждым днем число посетителей, предъявляющих на входе код, все больше. "Вчера при полной веранде и зал был заполнен на 20 процентов. Но летом веранда становится важнее основного зала, в хорошую погоду в зависимости от размера заведения она приносит до 70 процентов выручки", - поделился директор ресторана Михаил Лебедев.

Между тем власти предупреждают: контроль за работой веранд и впредь будет строгий. Причем инспекторы спросят не только за несоблюдение ковидных мер безопасности, но и за нарушения при размещении летних кафешек. Особое внимание к ресторанам, которые самовольно выставляют на тротуар столы и стулья для гостей. Наказание за это ждет немалое: штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановка работы до 90 суток, а если выяснится, что гость подхватил заразу в таком заведении, то ответственность будет уже уголовной.

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