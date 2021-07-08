Начальник полиции Егорьевска задержан по подозрению в подготовке убийства

В Подмосковном полицейском главке официально подтвердили, что начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков назначил служебную проверку "по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию". По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Известно, что полковника полиции Олега Ермакова, который служит в МВД с 1994 года, подозревают в подготовке убийства местного бизнесмена. Полковник был утром задержан сотрудниками ЦА и УСБ ФСБ России. В его доме и кабинете проходят обыски, а самого полковника допрашивают в СК.