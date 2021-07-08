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08.07.2021 08:16
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners

Текст: Анна Полтавцева
Начинается прием заявок от предприятий Москвы на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний. Она адресована организациям, развивающимся в сферах управления городской средой, фудтеха и агротеха, экологии и энергетики, а также транспорта и логистики.

"Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров. Для них предусмотрено индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в интервью порталу mos.ru.

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Проводит программу Global Partners Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

Прием заявок открыт до 28 июля на сайте программы. 85 процентов стоимости участия финансирует МЭЦ. Из поступивших заявок на конкурсной основе отберут 20 организаций, которые пройдут акселерацию с августа по ноябрь. Результаты работы они представят в декабре.

"Акселератор поможет московским компаниям ускорить выход на зарубежные рынки, выстроить ключевые процессы в командах и сформировать индивидуальный клиентский сегмент. В результате участники смогут адаптировать продукт и запланировать четкую стратегию по выходу на экспорт на ближайший год, а также увеличить число внешнеторговых контрактов", - сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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