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08.07.2021 08:03
Рубрика: Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии для молодежи

Текст: Елена Манукиян

Самые высокие зарплаты работодатели предлагают молодым людям, которых приглашают работать разработчиками приложений, оценщиками автомобилей, чайными мастерами и монтажниками систем вентиляции и кондиционирования. Об этом говорится в рейтинге профессий сервиса "Работа.ру", пишет ТАСС.

Фото: iStock
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Отмечается, что молодежь, занятая в этих профессиях, зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, в ряде случаев, даже устраиваясь на работу без опыта. Например, в Магнитогорске за 120 тысяч возьмут на работу оценщика автомобилей. "Кандидату на эту должность предстоит осматривать и оценивать внешний вид и техническое состояние автомобиля, аргументировать его текущую стоимость, проводить тест-драйв и заниматься выкупом техники", - сообщается в описании вакансии. Из него также следует, что "работодатель рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением".

Разработчик приложений может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц в Москве, монтажник систем вентиляции и кондиционирования - получает до 110 тысяч рублей на руки в Казани, а чайному мастеру платят от 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, диспетчер-логист в Воронеже и менеджер по работе с клиентами могут рассчитывать на 100 тысяч рублей в месяц в Хабаровске.

Рейтинг составлен в результате мониторинга более 200 тысяч вакансий.

Ранее россияне назвали зарплаты, которые они считают идеальными. Так, по результатам опроса, большинство хотели бы получать зарплату в размере более 100 тысяч рублей, причем каждый пятый назвал достойной зарплату выше 150 тысяч рублей в месяц.

Между тем, медианная зарплата по России, по данным Росстата, на первое января 2021 года составила 35,6 тысяч рублей.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Воронежская область Воронеж ДФО Хабаровский край Хабаровск

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