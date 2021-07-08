Названы самые высокооплачиваемые профессии для молодежи

Самые высокие зарплаты работодатели предлагают молодым людям, которых приглашают работать разработчиками приложений, оценщиками автомобилей, чайными мастерами и монтажниками систем вентиляции и кондиционирования. Об этом говорится в рейтинге профессий сервиса "Работа.ру", пишет ТАСС.

Отмечается, что молодежь, занятая в этих профессиях, зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, в ряде случаев, даже устраиваясь на работу без опыта. Например, в Магнитогорске за 120 тысяч возьмут на работу оценщика автомобилей. "Кандидату на эту должность предстоит осматривать и оценивать внешний вид и техническое состояние автомобиля, аргументировать его текущую стоимость, проводить тест-драйв и заниматься выкупом техники", - сообщается в описании вакансии. Из него также следует, что "работодатель рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением".

Разработчик приложений может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц в Москве, монтажник систем вентиляции и кондиционирования - получает до 110 тысяч рублей на руки в Казани, а чайному мастеру платят от 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, диспетчер-логист в Воронеже и менеджер по работе с клиентами могут рассчитывать на 100 тысяч рублей в месяц в Хабаровске.

Рейтинг составлен в результате мониторинга более 200 тысяч вакансий.

Ранее россияне назвали зарплаты, которые они считают идеальными. Так, по результатам опроса, большинство хотели бы получать зарплату в размере более 100 тысяч рублей, причем каждый пятый назвал достойной зарплату выше 150 тысяч рублей в месяц.

Между тем, медианная зарплата по России, по данным Росстата, на первое января 2021 года составила 35,6 тысяч рублей.