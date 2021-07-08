"Опора России": Столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% привитых сотрудников

Столичный бизнес стремится приблизиться к показателю в 60% привитых сотрудников. Об этом сообщил агентству "Москва"председатель совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.

"Мы стараемся максимально приблизится к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет", - сказал он.

По словам Несветова, правительство Москвы создало все условия для вакцинации предпринимателей.

"Московское отделение "Опоры России" прекрасно понимает необходимость мер по профилактике коронавируса, которые предпринимаются. Мы по этим вопросам вступили в рабочий контакт и рабочее взаимодействие с властями Москвы. И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы", - добавил Несветов.