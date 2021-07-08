Под Калугой медсестра вместо вакцины сделала инъекцию водой

В Калужской области медсестра подменила вакцину от коронавируса водой для инъекций. Министру здравоохранения региона поручено провести инспекцию всех пунктов вакцинации в регионе, сообщает губернатор области Владислав Шапша на своей странице в соцсетях.

В сети выложили видео, на котором медсестра из-за того, что не хватило второго компонента вакцины от коронавируса сделала пациенту укол физраствора. Это произошло 26 июня в Жуковской центральной районной больнице. Глава региона назвал случившееся "беспрецедентным".

Владислав Шапша пояснил, что пациент был родственником врача той же больницы, и медсестра, вероятно, испугалась сообщить ему о нехватке второго компонента вакцины. "Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной", - пишет глава региона. По его словам, прививку сделали в тот же день, и "конфликт исчерпан".

Сейчас медсестра в отпуске, в ЦРБ идет служебная проверка. По словам губернатора, халатное отношение медперсонала к служебным обязанностям не останется безнаказанным: "уверен, на работу она не вернется и будет уволена", - подчеркнул Владислав Шапша. Он также удивляется, как вообще подобная мысль могла прийти в голову взрослому человеку на ответственной должности, и задается вопросом: что же могло подтолкнуть женщину к столь странному поступку.

В сообщении также уточняется, что речь о вакцине "Ковивак". В настоящее время в Калужской области имеется 22 265 единиц "Спутник V" (1-й компонент) и 85794 единицы (2-й компонент).