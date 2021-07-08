Псевдоадвокат за 2 млн рублей обещала развалить уголовное дело

Мошенница, представившись юристом, предложила знакомому свои услуги в качестве адвоката в уголовном деле, по которому тот проходил в качестве обвиняемого. Как сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, свои услуги она оценила в два миллиона рублей. Были подписаны соответствующие документы, и на протяжении нескольких месяцев женщина заверяла, что работа ведется и дело находится под ее контролем, а с мужчины в скором времени будут сняты обвинения.

Но получив деньги, женщина перестала выходить на связь, а заявитель был взят под стражу. Освободившись из мест лишения свободы, мужчина стал разыскивать информацию о юридической квалификации своей знакомой. Как оказалось, аферистка не имела юридического образования и никогда не состояла в Адвокатской палате, а соглашение, которое они заключили, было фиктивным.

Мужчина обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали 42-летнюю мошенницу в Саратовской области. Задержанная взята под стражу.