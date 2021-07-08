Сбербанк запускает льготную ипотеку на индивидуальные дома

Сбербанк запускает льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6%. Срок действия программы - до 1 октября нынешнего года.

Ставку субсидирует ДОМ.РФ. По условиям программы для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования - 20 лет, первоначальный взнос - 20%.

Строить дом на участке, находящемся в собственности заемщика, должна подрядная организация из списка рекомендованных банком, при этом участок оформляется в залог. Сейчас в перечне 65 организаций. Программа также распространяется на индивидуальные дома, которые возводятся застройщиками на банковские кредиты. По таким проектам минимальная ставка - 4,6%.

Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 6 млн рублей, либо если дом и земля приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании

Рынок ИЖС обладает огромным потенциалом для развития, удовлетворить спрос можно только за счет активного предложения ипотечных продуктов, развития кредитования в сегменте, считает заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. "По аналогии с федеральной программой мы разработали льготную ипотеку на ИЖС и профинансировали ее из собственной прибыли. Мы увидели большой спрос на программу со стороны клиентов", - говорит он. Подключение к программе Сбербанка позволит масштабировать ее на всю страну и приблизит к разработке федеральной программы льготной ипотеки на ИЖС, отмечает Филиппов.