Сергунина: Более 90 российских и иностранных экспертов выступили на онлайн-выставке "Город: детали"

В этом году международная выставка "Город: детали" впервые прошла в онлайн-формате. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, трансляции деловой программы просмотрели более 2,6 миллиона раз.

"Вопросы, которые обсуждали эксперты, вызвали живой интерес москвичей и жителей других регионов страны. Всего прошло 25 сессий, - рассказала она. - Самой популярной стала тема, посвященная районным проектам и их влиянию на сплоченность локальных сообществ. Этот эфир набрал более 700 тысяч просмотров. Присоединившиеся к дискуссиям иностранные спикеры поделились своим опытом развития районов и создания благоприятной атмосферы в них".

Об идее 15-минутного города в рамках сессии "Жизнестойкий район. Что такое устойчивость и самодостаточность на локальном уровне?" рассказал советник Мэра Парижа по локальному развитию Карлос Морено. Этот принцип сейчас реализуется в столице Франции, его смысл в том, чтобы каждый житель района мог за четверть часа добраться до всего необходимого: учебы, работы, магазина, парка, поликлиники, госучреждений. Кстати, схожее направление развивает и Москва в рамках городской программы "Мой район".

"Такой подход позволит значительно улучшить качество жизни. Для его реализации необходимо выстроить сотрудничество между местным правительством, экономическим сектором, гражданами и всеми заинтересованными сторонами. Я думаю, что такая концепция подойдет любому мегаполису, ведь наша главная задача заключается в том, чтобы сделать жителей счастливыми. Экономия времени - одно из условий", - сказал он.

Еще один спикер, американский урбанист Джейсон Робертс, подчеркнул значимость формирования внутри районов мегаполиса единого пространства для отдыха, где каждый может найти занятие по душе, например, дети играют на хорошо оборудованной площадке, а родители здесь же ужинают в кафе. Главное, отметил Робертс, чтобы все это было доступно и для маломобильных людей. Концепция данного проекта напоминает районные фестивальные площадки, которые сегодня активно создаются по всей Москве.