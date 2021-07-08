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08.07.2021 20:59
Рубрика: Общество

Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве

Текст: Сергей Жуков
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

"Парниковый котел" в Москве продержится до 12 дней, что бывает лишь в одном проценте случаев. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По его словам, гигантский блокирующий антициклон, который синоптики иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров.

"Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона - около пяти суток, - объяснил Тишковец. - Наш "парниковый котел" будет держаться до 12 дней".

По прогнозам синоптиков, во второй половине июля вероятность осадков вырастет, но дожди прогнозируются кратковременные. Как ожидается, выпадет всего лишь около половины от положенной нормы. Таким образом, июль этого года станет одним из самых засушливых за последние 55 лет.

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