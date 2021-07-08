Систему электронного голосования в Москве протестируют в конце июля

Запись на дистанционное электронное голосование, которое пройдет на сентябрьских выборах, начнется в Москве в начале августа. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Москве, напомним, предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов городской Думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Отдать свой голос жители столицы смогут как на привычном избирательном участке, так и онлайн - авторизовавшись через порталы mos.ru или gosuslugi.ru. Эксперимент с электронным голосованием в Москве впервые прошел в 2019 году на выборах в Мосгордуму - тогда он охватил три избирательных участка. Сделать свой выбор в электронном формате можно было и на голосовании по поправкам в Конституцию.

В этом году заявки на участие в электроном голосовании начнут принимать через месяц. "Пока мы официально сроки не определили, но предполагаем, что это будет со второго августа", - рассказала Памфилова. Она подчеркнула, что записавшиеся вправе передумать за три дня до начала выборов и проголосовать на традиционном участке. Почему именно за три дня? По словам Памфиловой, членам избирательных комиссий нужно время, чтобы сверить все списки избирателей и исключить возможность двойного голосования. Если же избиратель, записавшийся на электронное голосование, захочет проголосовать традиционно прямо в день голосования, тоже ничего страшного нет. Как пояснила председатель ЦИК, в этом случае он доходит до своего участка и ему там должна быть предоставлена возможность проголосовать на компьютере: "Мы тебе даем право, мы не лишаем, не поражаем тебя в правах. Вот компьютер - голосуй", - отметила Элла Памфилова.

В конце июля, как ожидается, пройдет тестирование системы. Приглашения для участия в нем планируется разослать обладателям подтвержденных профилей на порталах столичной мэрии или госуслуг. В Москве таких аккаунтов 4,6 миллиона. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, участников голосования ждет несколько новшеств, их и собираются проверить. Если они не дадут нужного эффекта, на голосовании они использоваться не будут, подчеркнули в штабе. В первую очередь, планируется протестировать функцию отложенного голосования. Если в процессе что-то пойдет не так, например, случится технический сбой, то человек сможет вернуться позже и отдать голос. Эта технология должна помочь побороть и возможные случаи принуждения работодателем к голосованию - избиратель может снова войти в систему, изменив свое решение.

Разработчики собираются проверить также работоспособность системы навигации между бюллетенями и голосового помощника для слабовидящих. Точные формулировки вопросов для теста пока не утверждены, но уже известна тематика. Представители Общественного штаба предлагают спросить москвичей, как они относятся к обязательной вакцинации определенных групп населения, и куда город должен вкладывать больше средств - в развитие общественного транспорта или инфраструктуры для личных автомобилей. Тот, кому удастся взломать московскую систему онлайн-голосования, получит два миллиона рублей. В 2019 году сделать это никому не удалось, поэтому призовой фонд разделили между журналистами, которые освещали работу Общественного штаба и сам процесс голосования.

К выборам представители Общественного штаба рассчитывают запустить и мобильное приложение. Сервис поможет наблюдателям от Общественной палаты Москвы и представителям Общественного штаба, которые будут следить за ходом выборов, держать связь в режиме 24/7. Например, наблюдатели смогут оперативно сообщать о возможных инцидентах на участках. В приложение будут загружены также памятка наблюдателя и справочные материалы. Через сервис можно будет отправлять и копии итоговых протоколов.