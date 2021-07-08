Систему электронного голосования в Москве протестируют в конце июля

Новости

Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум 18:17
Откалываться, а не размазываться: Как правильно выбрать мороженое 18:04
Уполномоченным России в ЕСПЧ назначен Михаил Виноградов 18:00
Российские бомбардировщики сорвали выступление глав Испании и Литвы 17:57
Шойгу направил самолет-амфибию Бе-200 в Турцию для тушения лесных пожаров 17:56
НАТО вынудил Болгарию купить F-16 и не дал средства на возведение ВПП 17:53
Под Калугой медсестра вместо вакцины сделала инъекцию водой 17:49
В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуирован детский лагерь 17:47
Черчесов ушел из сборной России рекордсменом по поражениям 17:46
Россияне приобрели около 250 тыс. турпутевок по программе детского кешбэка 17:44
В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника 17:40
Матвиенко следит за здоровьем упавшего с самоката главы Кисловодска 17:24
В Петербурге с 13 июля запретят массовые мероприятия 17:12
Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей 17:12
Президент РФС прокомментировал отставку Станислава Черчесова 17:10
Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России 17:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто" 16:51
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия 16:50
Володин раскритиковал призыв Франции не признавать российские вакцины 16:45
Минприроды проверит лицензии на право пользования углеводородами 16:40
В Петербурге миллион человек сделали прививки от COVID-19 16:35
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 16:33
В Псковской области опровергли фейки о продаже алкоголя привитым 16:26
Минфин опроверг сообщения о росте страховых взносов с зарплат 16:25
Самочувствие Татьяны Москальковой, заболевшей COVID-19, улучшилось 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 17:37
Рубрика: Власть

Систему электронного голосования в Москве протестируют в конце июля

Текст: Максим Милославский
Запись на дистанционное электронное голосование, которое пройдет на сентябрьских выборах, начнется в Москве в начале августа. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Москве, напомним, предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов городской Думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Отдать свой голос жители столицы смогут как на привычном избирательном участке, так и онлайн - авторизовавшись через порталы mos.ru или gosuslugi.ru. Эксперимент с электронным голосованием в Москве впервые прошел в 2019 году на выборах в Мосгордуму - тогда он охватил три избирательных участка. Сделать свой выбор в электронном формате можно было и на голосовании по поправкам в Конституцию.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров не исключил провокаций со стороны Запада перед выборами в Госдуму

В этом году заявки на участие в электроном голосовании начнут принимать через месяц. "Пока мы официально сроки не определили, но предполагаем, что это будет со второго августа", - рассказала Памфилова. Она подчеркнула, что записавшиеся вправе передумать за три дня до начала выборов и проголосовать на традиционном участке. Почему именно за три дня? По словам Памфиловой, членам избирательных комиссий нужно время, чтобы сверить все списки избирателей и исключить возможность двойного голосования. Если же избиратель, записавшийся на электронное голосование, захочет проголосовать традиционно прямо в день голосования, тоже ничего страшного нет. Как пояснила председатель ЦИК, в этом случае он доходит до своего участка и ему там должна быть предоставлена возможность проголосовать на компьютере: "Мы тебе даем право, мы не лишаем, не поражаем тебя в правах. Вот компьютер - голосуй", - отметила Элла Памфилова.

В конце июля, как ожидается, пройдет тестирование системы. Приглашения для участия в нем планируется разослать обладателям подтвержденных профилей на порталах столичной мэрии или госуслуг. В Москве таких аккаунтов 4,6 миллиона. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, участников голосования ждет несколько новшеств, их и собираются проверить. Если они не дадут нужного эффекта, на голосовании они использоваться не будут, подчеркнули в штабе. В первую очередь, планируется протестировать функцию отложенного голосования. Если в процессе что-то пойдет не так, например, случится технический сбой, то человек сможет вернуться позже и отдать голос. Эта технология должна помочь побороть и возможные случаи принуждения работодателем к голосованию - избиратель может снова войти в систему, изменив свое решение.

Разработчики собираются проверить также работоспособность системы навигации между бюллетенями и голосового помощника для слабовидящих. Точные формулировки вопросов для теста пока не утверждены, но уже известна тематика. Представители Общественного штаба предлагают спросить москвичей, как они относятся к обязательной вакцинации определенных групп населения, и куда город должен вкладывать больше средств - в развитие общественного транспорта или инфраструктуры для личных автомобилей. Тот, кому удастся взломать московскую систему онлайн-голосования, получит два миллиона рублей. В 2019 году сделать это никому не удалось, поэтому призовой фонд разделили между журналистами, которые освещали работу Общественного штаба и сам процесс голосования.

Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования

К выборам представители Общественного штаба рассчитывают запустить и мобильное приложение. Сервис поможет наблюдателям от Общественной палаты Москвы и представителям Общественного штаба, которые будут следить за ходом выборов, держать связь в режиме 24/7. Например, наблюдатели смогут оперативно сообщать о возможных инцидентах на участках. В приложение будут загружены также памятка наблюдателя и справочные материалы. Через сервис можно будет отправлять и копии итоговых протоколов.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Минобороны опровергли нарушения со стороны российских Су-24 на Балтике
Как Москва провожала в последний путь Владимира Меньшова
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия
Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны