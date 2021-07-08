Светлана Разворотнева предложила снабдить электросамокаты госномерами

Владельцев электросамокатов необходимо выделить в отдельную категорию участников дорожного движения и обеспечить их соответствующей дорожной инфраструктурой, считает член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева. По ее мнению, эти меры позволят обезопасить как пешеходов, так и владельцев средств индивидуальной мобильности, которые нередко становятся жертвами аварийных ситуаций.

Правозащитница заявила, что электросамокаты должны быть снабжены госномерами, а их владельцы - необходимыми средствами защиты - шлемами. Кроме того, они обязаны знать правила дорожного движения, а езда осуществляться по специально отведенным дорожкам и учитывать ограничения скорости, которые определяют власти города. На первом этапе, по мнению правозащитницы, необходимо обязать применить эти правила к организациям, предоставляющим транспорт в аренду.

- В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности не определен, при этом иногда их скорость достигает 40-70 км в час, что небезопасно как для самих любителей езды на самокатах, так и для пешеходов и других транспортных средств. Необходимо контролировать скорость движения электросамокатов и фиксировать иные нарушения, за которые логично взимать штрафы. Начать стоит с тех компаний, которые делают бизнес на электросамокатах, предоставляя их в наем, - сказала Светлана Разворотнева.

Что касается возрастных ограничений для вождения подобных транспортных средств, то необходимо понимать, что права на управление автомобилем в стране выдают с 18 лет, соответственно, разумнее разрешить их использование с 18 лет при наличии соответствующих прав или запретить использование скоростных электросамокатов до 21 года, подчеркнула она.

Также Светлана Разворотнева отметила, что по данным ГИБДД снижение скорости передвижения электросамокатов в парковых зонах уже приносит очевидный эффект, однако городу необходима инфраструктура, которая позволит отделить пешеходов от любителей скорости и активного образа жизни.

Правозащитница напомнила, что в ближайшие годы в Москве появится "Зеленое кольцо" для велосипедистов и самокатчиков, которое пройдет через столичные парки и лесопарки, свяжет метро, магистрали и транспортные узлы. Возможно, эти меры также снизят количество травмирующих ситуаций с участием электросамокатов на улицах города.