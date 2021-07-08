В Гидрометцентре предупредили о 35-градусной жаре и вредных примесях

Скандинавский антициклон начинает свое продвижение в центр европейской территории России. Он уже с 8 июля принесет сильную жару в Москву, которая продержится не менее недели, прибавляя каждый день по градусу. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, с воскресенья дневные температуры в столичном регионе будут достигать 34-35 градусов. Осадков не ожидается, поэтому ночью и утром в воздухе могут накапливаться вредные примеси. Это касается не только Москвы и области, но и Брянской, Смоленской, Тверской, Калужской, Владимирской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Орловской и Липецкой областей. Во всех этих регионах погода в ближайшие дни также будет жаркой, сухой и безветренной.

Жарко даже на севере - в Мурманской и Архангельской областях. Там до плюс 30-ти. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - 28- 33 тепла. В Карелии - 26-31 градус. И в Якутске до выходных сохранится аномальная 35-градусная жара. Но 10 июля ожидается похолодание сразу на 10 градусов.

На Северном Кавказе в четверг - дождливая и ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В Ставрополье и Карачаево-Черкессии - до 27 метров в секунду. В Чечне и Ингушетии 8 июля прогнозируются ливни. В Крыму погода будет налаживаться. А вот в районе Новороссийска с 8 по 10 июля будет дуть сильный северо-восточный ветер. Зато в районе Анапы - до +34 градусов.

Будет нарастать жара на юге Урала - в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также на юге Тюменской области. К 9 июля там воздух прогреется до 33 градусов. А на юге Западной Сибири, наоборот, похолодает. В Красноярском крае дождливо. Так же, как и в Приморье, и в Иркутской области.