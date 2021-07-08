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В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым

Новости
    08.07.2021, 11:30
Текст:   Олег Усков

В столичном Центральном доме кинематографистов началось прощание с народным артистом РФ, режиссером, актером, лауреатом премии "Оскар" Владимиром Меньшовым.

Фото: Александр Куров/ТАСС
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Артист скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Как передает РИА Новости, ведущее прямую трансляцию траурной церемонии, проститься с кинематографистом пришли десятки друзей, коллег и поклонников.

В холле Дома кино установлен портрет режиссера в окружении многочисленных венков - от ВГИК, Союза кинематографистов, друзей и соратников.

Похоронят Меньшова сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым.

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