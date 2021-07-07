Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым

Советского, российского актера и режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося на 82-м году жизни 5 июля от последствий заражения коронавирусом, похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Рядом - могила актера Василия Ланового.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, "знакомый с ситуацией".

"Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым", - сообщил источник.

Прощание с режиссером запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Народный артист СССР Василий Семенович Лановой скончался 28 января этого года на 88-м году жизни. Причиной смерти актера стали осложнения, вызванные COVID.