В столице возбуждено первое уголовное дело о приобретении и попытке использования поддельного QR-кода, который присваивается москвичам, вакцинированным от COVID-19 либо переболевшим в течение последних 6 месяцев коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Москве Павел Милованов. По его словам, дознавателем в минувшую среду было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении гражданина, который приобрел у аферистов фальшивый QR-код.

Вдобавок к этому на рассмотрении полицейских, по словам Милованова, уже находится "достаточно большое количество" материалов по недействительным QR-кодам.

Всего же столичной полицией расследуются 55 уголовных дел, связанных с подделкой медицинских документов о коронавирусе. "По состоянию на вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории: по 32 из них предметами преступлений выступили сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов, по 9 - справки о медицинском отводе от вакцинации. Еще одно дело расследуется по факту обмана об отсутствии контактов с инфекционными больными.

"За незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 физических лиц можно привлекать по 327-й статье Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Наказание - до двух лет лишения свободы. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - до двух лет лишения свободы", - пояснил "Российской газете" адвокат Александр Селютин.

Гражданин же, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, по словам эксперта, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он документ или нет.

Граждане, которые поленились или испугались вакцинироваться, но при этом решили обмануть всех и приобрели поддельный сертификат или QR-код, рискуют лишиться свободы на срок до 2 лет

"Оригинал сертификата о вакцинации выдается только в медучреждении, где была сделана вакцинация. Никакие другие организации и частные лица выдавать сертификаты не могут", - отметил Селютин.

Таким образом, резюмировал адвокат, существует ответственность как для тех, кто продает сертификаты, так и для тех, кто покупает поддельные медицинские документы.

Для граждан, которые поленились или испугались вакцинироваться, но при этом решили обмануть всех и приобрели поддельный сертификат или QR-код, предусмотрены как штрафы, так и другие виды наказания. Различные виды работ, административный арест или самое жесткое наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.