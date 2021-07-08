В Москве временно закроют участок "красной" линии метро

Движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии столичной подземки будет приостановлено с 17 июля по 8 августа. Это необходимо для запуска в сентябре юго-западного участка БКЛ, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В ведомстве объяснили, что в центре зала на "Проспекте Вернадского" построят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии. "На месте будущего перехода сейчас - кабели, которые необходимо отключить и переложить, - рассказали в дептрансе. - На время работ мы отключим контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить".

На участке между "Спортивной" и "Тропарево" только в час пик сегодня заходят в метро 11 тысяч человек. "Мы запустим автобусы КМ, но им будет сложно справиться с таким количеством пассажиров", - подчеркнули в департаменте. Поэтому москвичам рекомендуют временно воспользоваться МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиями метро.

"Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки - автобусы будут ходить чаще. Для этого мы изменим схему движения в прилегающих районах", - отметили в департаменте транспорта.