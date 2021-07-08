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08.07.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух мужчин

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани следователи регионального СК подозревают двух несовершеннолетних в убийстве взрослых мужчин. Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено по факту обнаружения двух трупов в городском пруду, сообщает пресс-служба ведомства.

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Тела двух мужчин выловили из водоема, находящегося между улицами Чернышевского и Голенчинской в Рязани 6 июля. Следователи обнаружили следы насилия. Два дня понадобилось сыщикам, чтобы отыскать причастных к преступлению. По версии следствия, двое подростков 16 и 17 лет 5 июля избили, а затем столкнули в воду двух бомжей.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Оба признаются в содеянном. Следствие ходатайствует в суде об их аресте.

Одновременно прокуратурой области начата проверка работы с подростками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщила старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина. Оба подозреваемых в убийстве стояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Теперь прокуратура выясняет, велась ли индивидуальная профилактическая работа с этими подростками.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

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