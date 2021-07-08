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08.07.2021 21:48
Рубрика: Общество

К врачу - свободно

Журналисты "РГ" посмотрели, как в Лужниках работает самый крупный в мире пункт вакцинации мигрантов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Первой, кто встретилась нам в новом центре вакцинации мигрантов в Лужниках, открывшемся накануне, оказалась председатель профсоюза Марина Нефедьева. "У мигрантов есть профсоюзы?" - не без удивления спросили мы. Марина строго сдвинула брови: "Почему нет? У нас агрохолдинг в Новой Москве, часть сотрудников - трудовые мигранты. Вот приехала посмотреть, в каких условиях их вакцинируют, а то накануне на "Садоводе" люди четыре часа в очереди на жаре стояли".

В первые дни, когда в столице только начали прививать от коронавируса иностранных рабочих, в пунктах вакцинации, открытых для них в миграционном центре "Сахарово" и на рынке "Садовод", действительно наблюдались очереди. Возникали они, с одной стороны, потому, что число желающих получить надежную защиту от опасного вируса явно превышало возможности обоих прививочных пунктов. С другой стороны, заинтересованные в вакцинации работодатели порой переоценивали московские пробки и привозили сотрудников раньше назначенного часа. Со вчерашнего дня очередей нет - центр вакцинации в Лужниках, где могут привиться до 15 тысяч человек в сутки, взял на себя основную нагрузку. Его возможности даже в 2,5 раза больше, чем у недавно открытого прививочного пункта в Гостином Дворе, а этот пункт уже назвали крупнейшим в Европе.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Уже на входах всех ближайших станций метро и МЦК работают волонтеры - объясняют, как добраться до нужного сектора. Внутри тоже встречают волонтеры. Они помогают заполнять анкеты и следят за тем, чтобы не скапливались очереди. Над столами медсотрудников то и дело поднимаются синие флажки - это значит, что место свободно. В Лужники, что важно, можно прийти самостоятельно, а не только в составе организованной группы. "Нас начальство разделило на группы, возит прививаться по очереди. Я попал в четвертую группу, но как-то страшно все откладывать на последние дни, поэтому пошел сам, как только стало возможно", - делится 32-летний Махмур из Таджикистана. Он работает грузчиком в одной из торговых сетей, этим и объясняется разделение на группы - всех кассиров, грузчиков и уборщиков сразу из магазина не вывезешь.

В этом центре вакцинации могут привиться до 15 тысяч человек в сутки

В свой выходной пришел привиться Абдухаким. Ему 27, он тоже из Таджикистана, в столице трудится официантом. "Пришел один, но завтра-послезавтра и другие сотрудники подойдут - начальник сказал всем привиться", - говорит молодой человек. Добавляет, что весь процесс занял у него ровно полчаса, из которых 20 минут ушло на заполнение анкеты, и надеется, что начальник вернет ему 1300 рублей, потраченных на прививку - в Лужниках самостоятельно пришедшие граждане и платят за себя сами.

"Чтобы получить прививку, нужно предъявить паспорт и любой из трех документов - вид на жительство, разрешение на временное пребывание или рабочий патент. А граждане Казахстана, Киргизии, Армении и Беларуси могут вакцинироваться при предъявлении трудового договора", - объясняет главврач поликлиники N175 Андрей Федорук, чьи сотрудники работают в Лужниках. Через несколько дней, обещает Федорук, сюда смогут прийти и москвичи, и жители других регионов страны, то есть центр будет работать как обычный пункт вакцинации, с той разницей, что сюда не нужна предварительная запись, прививают в порядке живой очереди. И вакцины разные - у граждан РФ есть выбор, мигрантам положен укол "Спутником Лайт".

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