Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона трем чиновникам, ответственным за борьбу с лесными пожарами в Якутии.

С пожарами в Якутии пытаются справиться 2,5 тысячи огнеборцев, но остановить стихию им не удается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Предостережения "в связи с ненадлежащей реализацией предоставленных полномочий" получили начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, а также руководитель республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров - его фамилия не названа, но заседания штаба проводит первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Несмотря на то что ежедневно на тушении горящей тайги задействованы более 2,5 тысячи человек, специализированная авиация и большое количество наземной техники, остановить разгул стихии не удается. За вчерашние сутки площадь лесных пожаров выросла на 25 тысяч гектаров, а днем ранее - на 82 тысячи.

Сейчас одновременно идет тушение сотни очагов общей площадью около 380 тысяч гектаров.

Часто пожары переходят в верховые, валят линии электропередачи, плавят кабели оптоволоконных линий связи, затрудняют движение по дорогам и, наконец, угрожающе близко подбираются к селам.

При этом органами прокуратуры с начала пожароопасного сезона в регионе выявлено более 640 нарушений закона в сфере деятельности по охране от огня лесов и населенных пунктов. Дмитрий Демешин подчеркнул, что остается на низком уровне оперативность тушения лесных пожаров и количество профилактических мероприятий, плохо организованы первичные меры пожарной безопасности в населенных пунктах.

Проблема еще и в том, что сегодня привычные методы борьбы с лесными пожарами помогают далеко не всегда. С середины июня на обширной территории установилась погода, как в пустыне. Местные блогеры "на камеру" без огня готовят на 35-градусной жаре яичницу. Тайга сейчас, как порох, и если пожар идет верхом, он легко перемахивает через минерализованные полосы и даже речки. Редкие дожди связаны в основном с пролетами самолета Ан-26 "Циклон", вызывающего искусственные осадки. Правда, над самыми крупными очагами работать он пока не может: для этого нужна облачность, а там небо затянуто только дымом. Да и самолет этот, присланный якутянам на подмогу из Иркутска, всего один. А лес горит в 16 районах, и каждый из них по площади больше, чем области в Центральной России.

Во время облета охваченных огнем территорий Горного района глава Якутии Айсен Николаев и Дмитрий Демешин сошлись во мнении, что в меняющихся природных условиях парк "Циклонов" с подвесным оборудованием "Веер" надо увеличивать.

- Кроме того, мы будем обращаться в правительство и Минтранс России, чтобы Якутия на следующий лесопожарный сезон смогла заказать подобное оборудование на имеющиеся самолеты для самостоятельного проведения работ по вызыванию осадков, - отметил министр экологии республики Сахамин Афанасьев.

Между тем

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в четверг в России огнеборцы тушили 283 лесных пожара на площади 478 040 гектаров. Помимо Якутии режим чрезвычайной ситуации был введен в отдельных муниципальных образованиях Иркутской области, Чукотского автономного округа и Камчатского края. Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах РФ. Тушением возгораний занимаются 5961 человек, в распоряжении которых 1064 единицы техники и 37 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки - 101 воздушное судно.

Подготовил Андрей Мельников