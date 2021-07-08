Больше года ни один поход в магазин, кинотеатр и другие общественные места не обходится без медицинской маски. Пандемия COVID-19 заставляет нас носить это "украшение" почти постоянно, а третья волна коронавируса дисциплинировала даже тех, кто расслабился и стал забывать о мерах безопасности. Рекомендации по ношению масок все уже знают наизусть: надеть так, чтобы плотно прилегала к лицу, менять раз в два-три часа. А что же делать с ней после? Просто выбросить? Корреспондент "РГ" решила разобраться, опасны ли использованные маски.

В хабаровском торговом центре Brosko Mall специальный контейнер для масок есть. Но куда затем отправляется мусор из этих емкостей, здесь скрывают. Фото: Дина Непомнящая

Для начала мы обратились за разъяснениями в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Там рассказали, что правила не так уж и сложны.

- Конечно же, нельзя складывать ношеную маску в карман. Если хотите снять ее, например, на улице, сверните внешней, "грязной" стороной внутрь и уберите в пластиковый контейнер с замком, пакет с замком или в чистый полиэтиленовый пакет. Одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать с бытовым мусором, - озвучила рекомендации санитарных врачей пресс-секретарь управления Анастасия Судакова.

Выходит, использованное средство индивидуальной защиты можно просто выбросить. Значит, оно безвредно? Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов объясняет: это не совсем так. Вирусы действительно на маске долго не "живут", достаточно оставить ее в пакете на трое суток, прежде чем отправить в контейнер для ТКО, чтобы исключить возможное распространение инфекции. Но вред от такого мусора все же есть.

- Сейчас в мире выбрасывается огромное количество масок. Только в России - порядка десяти миллионов штук в день. При этом одноразовые изделия производят из неперерабатываемого материала. Они подлежат только "термическому уничтожению". Очень большой вред окружающей среде маска приносит, когда попадает в водный объект. В морях уже их накоплено огромное количество. Там под воздействием агрессивной среды они разлагаются на микропластик, который попадает в воду, - рассказал "РГ" Рашид Айдынович.

Очень большой вред окружающей среде маски приносят, когда попадают в водные объекты. Там под воздействием агрессивной среды они разлагаются на микропластик

По мнению экологов, главная проблема масочного режима в том, что мы так и не научились грамотно обращаться с появившимся у нас новым мусором. Если в лечебных учреждениях для него давно предусмотрены специальные контейнеры, то в условиях города сбор использованных масок не налажен.

- Никто в мире пока не может решить данную проблему, это крайне сложная задача государственного уровня, требующая существенных ресурсов, в том числе и денежных, - признается Исмаилов. - В качестве одной из моделей может рассматриваться создание параллельной системы сбора масок в городах через специальные контейнеры рядом с обычными емкостями для ТКО. Затем на специальном транспорте следует организовать их централизованный вывоз на площадки для уничтожения.

В хабаровском торговом центре Brosko Mall такой контейнер есть. Но сказать: "Берите пример" не получится. Потому что делиться своим опытом в ТЦ не хотят. На просьбу рассказать, куда отправляют "масочный" мусор и в какую сумму это обходится, там ответили: "К сожалению, комментарии дать не сможем". Остается только гадать, в чем причина отказа.

Специалисты по санитарной очистке города честно признаются: маски находятся на полигонах вместе с остальным мусором. Никто даже не пытается отсортировать их, чтобы провести "термическое уничтожение".

- В этом нет смысла. Никаких требований нам не предъявляют. Если будут, тогда начнем работать в соответствии с ними, - говорит директор АО "Спецавтохозяйство" Алексей Изотов.

Выходит, что как-то по-особому обращаться с этим специфическим мусором никто не собирается. Впрочем, есть альтернатива, которая вполне может стать решением проблемы. Одноразовую маску легко заменить тканевой. Один из плюсов использования последней - ощутимая экономия. По подсчетам корреспондента "РГ", за последний год ее семья из двух человек потратила на регулярную покупку медицинских масок почти шесть тысяч рублей. Одна многоразовая обойдется дешевле 100 рублей или вовсе бесплатно, если сшить ее самому. Польза очевидна и для экологии, и для кошелька.