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08.07.2021 07:29
Рубрика: Власть

Многоточия роста

На "единую субсидию" добавили денег из федерального бюджета
Текст: Инесса Доценко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 151(8502)
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о выделении дополнительных средств на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Деньги возьмут из кошелька программы развития центров экономического роста, для этого увеличат размер "единой дальневосточной субсидии".
Фото: Вести.Ru
Жители Воздвиженки обратились к Путину с просьбой построить новую школу

В частности, около 200 миллионов рублей уже предназначено на подготовку проектной документации для создания новых соц­объектов или реконструкции уже имеющихся. В приоритетном порядке будут отремонтированы те, которые находятся в аварийном состоянии. К таким относится, например, школа в селе Воздвиженка Приморского края. Причиной срочных ассигнований в данном случае стала "прямая линия" президента страны: местные жители обратили внимание главы государства на здание с обвалившейся стеной.

Через несколько дней после "прямой линии" вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. На нем дальневосточные губернаторы предъявили предложения по изменению планов развития центров роста, направлению средств туда, где сейчас они нужнее.

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Понятие "единой субсидии" появилось в 2017 году. Регионы должны были определить точки роста экономики и заявить о них. К таковым отнесли промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, и даже целые города. Не все - а лишь те, куда охотно придет инвестор. Вот под него-то и должны были резко улучшать и создавать условия для жизни людей.

- Комплексный и сплошной подходы - разные вещи. Вот есть, скажем, у вас в регионе пять точек роста, и вы понимаете, что оттуда не будет уезжать население. Надо эти зоны развивать и в них вкладывать, - заявлял тогдашний заместитель главы Минвостокразвития Артур Ниязметов. - Иногда требуется что-то сделать в очень короткий срок: скажем, завтра здесь будет завод, туда приедут люди и надо срочно построить инфраструктуру. Если же действовать через обычные программы, процесс растянется.

Еще более понятно объяснял причины рождения нового инструмента научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир.

Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
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- Невозможно, размазывая тонким слоем ограниченные ресурсы по огромному пирогу, обеспечить создание комфортных условий для всего макрорегиона, - говорил он.

Надо сказать, что срочный ремонт школы в приморской Воздвиженке мало вписывается в изначально задуманную картину развития точек экономического роста. Сейчас для регионов "единая субсидия" - это, скорее, возможность залатать прорехи в бюджете и получить деньги на те проекты, которые они сами не осилили бы при всем желании.

За четыре года программа претерпела изменения, и это понятно: кто решился бы предсказать в 2017-м ту же пандемию. А с ней связано перенаправление нескольких денежных ручейков в "единой субсидии". Например, сейчас Бурятия предложила перераспределить средства 2021 года на закупку медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ. Еврейская автономия попросила направить деньги в том числе на приобретение томографа для областной больницы.

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Вторая категория "прорех" - дорожно-коммунальная, губернаторы сочли необходимым заткнуть на средства "единой субсидии" несколько дыр в этих сферах. Третья - спортивная: установка физкультурных комплексов, приобретение оборудования для горнолыжных баз и школ олимпийского резерва.

В целом на заседании правкомиссии договорились перераспределить на центры роста из госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" около 1,2 миллиарда рублей. •

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