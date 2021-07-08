На "единую субсидию" добавили денег из федерального бюджета

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о выделении дополнительных средств на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Деньги возьмут из кошелька программы развития центров экономического роста, для этого увеличат размер "единой дальневосточной субсидии".

В частности, около 200 миллионов рублей уже предназначено на подготовку проектной документации для создания новых соц­объектов или реконструкции уже имеющихся. В приоритетном порядке будут отремонтированы те, которые находятся в аварийном состоянии. К таким относится, например, школа в селе Воздвиженка Приморского края. Причиной срочных ассигнований в данном случае стала "прямая линия" президента страны: местные жители обратили внимание главы государства на здание с обвалившейся стеной.

Через несколько дней после "прямой линии" вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. На нем дальневосточные губернаторы предъявили предложения по изменению планов развития центров роста, направлению средств туда, где сейчас они нужнее.

Понятие "единой субсидии" появилось в 2017 году. Регионы должны были определить точки роста экономики и заявить о них. К таковым отнесли промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, и даже целые города. Не все - а лишь те, куда охотно придет инвестор. Вот под него-то и должны были резко улучшать и создавать условия для жизни людей.

- Комплексный и сплошной подходы - разные вещи. Вот есть, скажем, у вас в регионе пять точек роста, и вы понимаете, что оттуда не будет уезжать население. Надо эти зоны развивать и в них вкладывать, - заявлял тогдашний заместитель главы Минвостокразвития Артур Ниязметов. - Иногда требуется что-то сделать в очень короткий срок: скажем, завтра здесь будет завод, туда приедут люди и надо срочно построить инфраструктуру. Если же действовать через обычные программы, процесс растянется.

Еще более понятно объяснял причины рождения нового инструмента научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир.

- Невозможно, размазывая тонким слоем ограниченные ресурсы по огромному пирогу, обеспечить создание комфортных условий для всего макрорегиона, - говорил он.

Надо сказать, что срочный ремонт школы в приморской Воздвиженке мало вписывается в изначально задуманную картину развития точек экономического роста. Сейчас для регионов "единая субсидия" - это, скорее, возможность залатать прорехи в бюджете и получить деньги на те проекты, которые они сами не осилили бы при всем желании.

За четыре года программа претерпела изменения, и это понятно: кто решился бы предсказать в 2017-м ту же пандемию. А с ней связано перенаправление нескольких денежных ручейков в "единой субсидии". Например, сейчас Бурятия предложила перераспределить средства 2021 года на закупку медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ. Еврейская автономия попросила направить деньги в том числе на приобретение томографа для областной больницы.

Вторая категория "прорех" - дорожно-коммунальная, губернаторы сочли необходимым заткнуть на средства "единой субсидии" несколько дыр в этих сферах. Третья - спортивная: установка физкультурных комплексов, приобретение оборудования для горнолыжных баз и школ олимпийского резерва.

В целом на заседании правкомиссии договорились перераспределить на центры роста из госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" около 1,2 миллиарда рублей. •