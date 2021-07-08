На месте крушения Ан-26 продолжается поисковая операция

В поселке Палана, возле которого 6 июля разбился пассажирский Ан-26, объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это необходимо для более оперативной мобилизации всех сил и средств, задействованных в ЧС.

На место крушения самолета прибыла группа водолазов МЧС России, оснащенная современным оборудованием для проведения поисковых работ. Они обследуют морское дно.

"Сейчас основная задача - найти черные ящики и тела погибших, а также зацепить трос за фрагменты фюзеляжа для дальнейшего подъема из воды", - рассказали в пресс-службе камчатского главка МЧС России.

Поисками занимаются и на суше. Наземная группировка обследовала 17,5 квадратных километра прибрежной зоны и 4,2 - в горах. Спасателям помогают волонтеры из местных жителей. Побережье прочесывает почти 70 человек, у них 11 единиц техники.

"Наша задача в эту трудную минуту - оказать максимальную поддержку жителям, которых коснулось горе. Семьи погибших получат по 3,5 миллиона рублей", - заявил глава региона Владимир Солодов.

Напомним, 6 июля при выполнении пассажирского рейса из Петропавловска-Камчатского в Палану разбился Ан-26 Камчатского авиапредприятия. На борту были 28 человек, все они погибли.