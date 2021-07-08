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08.07.2021 22:08
Рубрика: Происшествия

Ищут черные ящики

На месте крушения Ан-26 продолжается поисковая операция
Текст: Александр Филимоненко (Петропавловск-Камчатский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
В поселке Палана, возле которого 6 июля разбился пассажирский Ан-26, объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это необходимо для более оперативной мобилизации всех сил и средств, задействованных в ЧС.

На место крушения самолета прибыла группа водолазов МЧС России, оснащенная современным оборудованием для проведения поисковых работ. Они обследуют морское дно.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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"Сейчас основная задача - найти черные ящики и тела погибших, а также зацепить трос за фрагменты фюзеляжа для дальнейшего подъема из воды", - рассказали в пресс-службе камчатского главка МЧС России.

Поисками занимаются и на суше. Наземная группировка обследовала 17,5 квадратных километра прибрежной зоны и 4,2 - в горах. Спасателям помогают волонтеры из местных жителей. Побережье прочесывает почти 70 человек, у них 11 единиц техники.

"Наша задача в эту трудную минуту - оказать максимальную поддержку жителям, которых коснулось горе. Семьи погибших получат по 3,5 миллиона рублей", - заявил глава региона Владимир Солодов.

Напомним, 6 июля при выполнении пассажирского рейса из Петропавловска-Камчатского в Палану разбился Ан-26 Камчатского авиапредприятия. На борту были 28 человек, все они погибли.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский Крушение Ан-26 на Камчатке

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