Сергей Лавров о включении в избирательный список "ЕР": "Честь для меня"

Предложение президента России Владимира Путина о включении Сергея Лаврова в общефедеральный список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму от "Единой России" стало честью для главы МИД РФ.

Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе встречи с преподавателями и студентами исторических и международных факультетов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В ходе нее министр прочитал лекцию по досконально знакомому ему предмету: "Международная деятельность России для развития российских регионов".

"Я получил предложение, вместе с другими членами этой пятерки от президента России Владимира Путина, которое было сделано на съезде партии "Единая Россия". Я счел это предложение, прозвучавшее из его уст честью для меня", - сказал Лавров, отвечая на вопрос одного из студентов.

По словам главы МИД России, возглавляемое им ведомство "плотно работает" с "ЕР" и другими партиями. Однако именно ведущая политсила нашей страны играет решающую роль в "кодификации" международно-правовых документов, формулировании и закреплении доктринальных внешнеполитических документов, уточнил Сергей Лавров. В этом отношении министр отметил вклад партии власти в принятие поправок к Конституции РФ в прошлом году.

Также Лавров предупредил о том, что Запад может попытаться расшатать общественно-политическую ситуацию в России. По словам министра, в преддверии выборов в Госдуму извне могут быть спровоцированы протестные выступления, а также может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов.

"Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", - подчеркнул Лавров в своем выступлении в ДВФУ.