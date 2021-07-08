Сергей Лавров рассказал о развитии регионов студентам Дальневосточного федерального университета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, завершив насыщенное переговорами турне по странам Юго-Восточной Азии, в ночь на четверг переместился во Владивосток. Здесь 8 июля глава внешнеполитического ведомства провел встречу с преподавателями и студентами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), прочитав им лекцию о "Международной деятельности России для развития российских регионов".

Узнать о внешней политике России непосредственно от нашего "дипломата номер один" собрались студенты как первых курсов исторического и международного факультетов ДВФУ, так и их выпускники. Компанию им составили преподаватели, руководители кафедр и представители ректората.

В ходе своего выступления Лавров подробно разъяснил суть проводимого нашей страной внешнеполитического курса. Назвав укрытый легким утренним туманом остров Русский, где расположен ДВФУ, "форпостом нашей страны в АТР", министр пояснил: этот стратегический регион становится "ареной жесткой геополитической борьбы". В свою очередь студентов интересовала как международная, так и региональная проблематика, особенности "дипломатической кухни".

Как рассказал Лавров, он не боится использовать юмор на переговорах, естественно, там, где это уместно. В советское время, по его словам, дипломаты старались не давать повода для улыбок. "Сейчас это устарело. Да и тогда, я думаю, это было не очень эффективно: наибольшие результаты, даже в дни холодной войны, достигались, когда люди растапливали лед чисто через личное общение. Это была знаменитая черта Анатолия Добрынина, посла в Соединенных Штатах, который личным обаянием в период Карибского кризиса обеспечивал постоянное общение с американцами и постоянное осознание того, что мы уже у последней черты, и надо немножечко и нам, и им сделать шаг назад", - отметил глава МИД РФ.

Конечно же, не обошлось без вопроса об отношениях с Японией. "Наши японские коллеги всегда говорят о своем желании максимально быстро двигаться в сторону заключения мирного договора, который они, правда, видят исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы, которая для нас не существует, но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать", - отметил Лавров. Однако, по его словам, формальное отсутствие мирного договора не мешает России и Японии иметь полноценные дипломатические отношения с регулярными контактами. Как обратил внимание глава МИД РФ, Москва предлагает сейчас японской стороне уже не просто мирный договор, а договор, нацеленный на формирование партнерства, договор, который будет комплексно обеспечивать наше взаимодействие и в экономике, и в гуманитарной сфере, и во внешней политике. Тем не менее переговорный процесс буксует. Токио на последних консультациях по мирному договору уходил от ответа на ряд вопросов Москвы, в том числе по военному союзу с США, обратил внимание Лавров. "Озабоченность вызывает не сам союз Японии с США, а то, на что этот союз направлен. Япония заявляла и заверяла нас многократно, что никогда не позволит размещения на своей территории вооружения, которое будет представлять угрозу для России, но вот сейчас она это делает, и США объявили Россию противником, враждебным, недружественным государством, а Япония заявляет, что США главный союзник Токио", - отметил министр, выразив надежду, что Москва все же получит ответы на волнующие ее вопросы.

Лавров также обратил внимание, что переговорам не помогает постоянная нервная реакция японцев на то, что Россия развивает Курильские острова. "Мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая, что это неотъемлемая часть территории РФ, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН", - отметил глава МИД, напомним, что Япония, вступая в ООН, этот Устав ратифицировала.

Не осталась в стороне и тема Афганистана, откуда США и НАТО выводят свои войска. По мнению Лаврова, тем самым США "де-факто признали провал своей миссии". При этом обстановка накаляется. "Талибы ведут себя более воинственно, потому что договоренность, которая была, предполагала формирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности", - отметил министр.

Лавров обратил внимание, что террористическая и наркотическая угрозы после начала операции США и союзников в 2001 году многократно возросли. "Причем есть даже материалы на Западе, указывающие на вероятность того, что американские военнослужащие участвовали в перевозке наркогрузов", - заявил глава МИД. А в свете вывода войск усиливается угроза террористических нападений​​​. "Ситуация усугубляется тем, что помимо талибов, которые всеми признаются как часть афганского общества, в результате пробуксовок с политическим процессом и в результате вызванным этими пробуксовками возобновлением боевых действий, там образуются ниши, куда стягиваются боевики не талибов, а "Исламского государства" (запрещено в РФ)", - отметил Лавров. В случае нападения боевиков на Таджикистан, это будет немедленно рассмотрено ОДКБ, заверил глава МИД.

Обратил внимание глава МИД и на попытки Запада "расшатать ситуацию" ситуацию в России. "Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки - чуть ли не ежедневно - повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику", - рассказал Лавров, заверив, что эти сценарии "не пройдут".

Поделился со студентами министр и тем, почему согласился войти в пятерку федерального списка "Единой России" на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Я получил предложение, вместе с другими членами этой пятерки от президента России Владимира Путина, которое было сделано на съезде партии "Единая Россия". Счел это предложение честью для меня", - сказал Лавров, отвечая на вопрос одного из студентов.

По словам главы МИД России, возглавляемое им ведомство "плотно работает" с "Единой Россией" и другими партиями. Однако именно ведущая политсила нашей страны играет решающую роль в "кодификации" международно-правовых документов, формулировании и закреплении доктринальных внешнеполитических документов, уточнил Сергей Лавров. В этом отношении министр отметил вклад партии власти в принятие поправок к Конституции РФ в прошлом году. Также Лавров предупредил о том, что Запад может попытаться расшатать общественно-политическую ситуацию в России. По словам министра, в преддверии выборов в Госдуму извне могут быть спровоцированы протестные выступления, а также может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов.

"Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", - подчеркнул Лавров в своем выступлении в Дальневосточном федеральном университете.

Зашла речь на встрече со студентами и о конфликте на востоке Украины. Как заявил Лавров, Киев не выполняет Минские соглашения, категорически отказывается разговаривать с Донбассом и "вертит" своими кураторами в Европе как хочет. По словам министра, попытки украинских властей подменить суть Минских договоренностей некими новыми шагами, которые, по их версии, должна выполнять Россия, а также их отказ вести переговоры с республиками Донбасса - "это уже даже не переписывание истории, а переписывание международного права". "Потому что Минские договоренности, когда они были одобрены в Совете Безопасности ООН, обрели силу именно международно-правового документа", - пояснил Лавров.

Рассказал студентам ДВФУ он и об отношения России с США в сфере кибербезопасности. "Нас постоянно обвиняют в том, что мы хакерствуем, если можно так выразиться, подрывая интересы чуть ли не всех западных стран. Но пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы и заниматься невыдуманными, а реальными сложностями, пока такого конкретного ответа нет", - отметил Лавров, добавив, что после саммита РФ-США появилась возможность организовать такой диалог.