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08.07.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

В Чите осудили контрактника, стрелявшего в сослуживцев из гранатомета

Текст: Анна Бондаренко

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему, который случайно убил одного сослуживца и ранил другого, сообщается на сайте суда.

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В феврале 2020 года подсудимый взял реактивную противотанковую гранату и, не целясь, выстрелил в сторону стоявших рядом сослуживцев. Один из них умер на месте, второй получил тяжелое ранение.

Суд признал контрактника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 УК РФ "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих", и отправил на 2,5 года в колонию-поселение.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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