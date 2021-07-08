В Чите осудили контрактника, стрелявшего в сослуживцев из гранатомета

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему, который случайно убил одного сослуживца и ранил другого, сообщается на сайте суда.

В феврале 2020 года подсудимый взял реактивную противотанковую гранату и, не целясь, выстрелил в сторону стоявших рядом сослуживцев. Один из них умер на месте, второй получил тяжелое ранение.

Суд признал контрактника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 УК РФ "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих", и отправил на 2,5 года в колонию-поселение.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.