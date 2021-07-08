Задержанный в Благовещенске из-за "минирования" рейс вылетел в Москву

Рейс сообщением Благовещенск - Москва авиакомпании S7, который был задержан в аэропорту Игнатьево из-за сообщения о минировании, вылетел Москву после дополнительной проверки багажа и пассажиров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в аэропорту.

Самолет вылетел в Москву в 13 часов по местному времени, на его борту находятся 199 пассажиров.

Как ранее писала "РГ", вылет самолета задержали из-за информации о заложенном на борту взрывном устройстве. На рейс были зарегистрированы 200 человек.

По словам и.о. начальника Благовещенского линейного отдела МВД РФ на транспорте Александра Храмова, о бомбе сообщил житель Ростовской области 2000 года рождения, который таким образом "пошутил". Сейчас с ним работает полиция.