Недавно в одном из городских озер утонул мужчина. Он отдыхал в неположенном месте, был нетрезв, и помочь ему выбраться из воды оказалось некому. Комментируя эту трагедию, представитель Службы спасения Якутии Николай Фатеев обратился к горожанам: "Купаться следует только в специально отведенных для этого местах и в трезвом состоянии".
Он сказал совершенно правильные, но вызвавшие у людей раздражение слова. Потому что в городе на тот момент не было ни одного специально отведенного места для купания, хотя уже две недели стояла 35-градусная жара.
Вход на единственный "настоящий" городской пляж был закрыт. Сам пляж - тоже. Тысячи якутян ежедневно пробирались туда через дырку в заборе, чтобы искупаться на свой страх и риск. Через несколько дней после трагедии в этом водоеме тоже чуть не утонул подвыпивший мужчина. Две студентки вытащили посиневшего беднягу из воды и откачали. Ему повезло, ведь спасатели на закрытых пляжах не положены.
В мэрии города разводили руками: рады бы официально открыть место для отдыха, но нельзя: вода грязная. Действительно, региональное управление Роспотребнадзора 22 июня сообщило о том, что акватория загрязнена органическими веществами.
Она очистилась через два дня, и 25-го санитарное ведомство дало "добро". Мэр города Евгений Григорьев отчитался перед горожанами:
- Буквально вчера получены результаты проб воды пляжа в 202-м микрорайоне. Вода соответствует нормам. До этого были проведены работы по очистке дна, заключены договоры со спасателями, охраной. В ближайшее время пляж начнет официально работать. Осталось получить заключение оперативного штаба. Это обязательная процедура в связи с ограничениями по коронавирусу.
Еще через два дня ответственный за организацию купаний директор МУП "Городские бани" Василий Поскачин пообещал, что пляж откроют уже совсем скоро, правда, дату не назвал и предупредил, что особых удобств ждать не стоит: будет установлено четыре биотуалета и два рукомойника, а также обустроена отдельная зона для детей.
- Из-за ограничительных мер в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году, как и в прошлом, не сможем предоставлять отдыхающим лежаки и устанавливать зонтики, - посетовал он.
Калитку в ограждающем пляж заборе официально открыли через неделю с момента выдачи положительного заключения Роспотребнадзора. Видимо, установка рукомойников дело хлопотное.
Лето в Якутске короткое, причем в последние годы пик аномально жарких дней переместился с июля на июнь. Сейчас потребность в оборудованном и безопасном пляже особенно высока, поскольку из-за пандемии тысячи отпускников, прежде выезжавших отдыхать на моря, остались дома. Но река рядом, а купаться негде.
Такая же ситуация была в прошлом году. Пока стояла жара, одни горожане купались на закрытом пляже в 202-м микрорайоне, а сотни других устремились в пригородное село Тулагино, где нашли протоку с чистым песком. Но там купание не заладилось. Селяне, недовольные тем, что в их тихую жизнь вторглись толпы не всегда трезвых отдыхающих, перегородили подъезд к протоке железными трубами, вбив их в землю. Эту фортификацию гости из Якутска разрушили за одну ночь. Тогда дорогу просто засыпали кучей песка, для верности уложив поперек железобетонные сваи.
В то же самое время в столице Якутии разрешенное место для купания наконец-то открыли официально - 11 июля, когда начались дожди. Самым популярным комментарием под новостью об этом событии, опубликованной на местном сайте, стала фраза: "Дубак, лето прошло".
Самое интересное, что рядом с Якутском, на противоположном берегу Лены, в Мегино-Кангаласском улусе есть прекрасный пример вовремя оборудованного пляжа. Каждый день там с комфортом отдыхают сотни человек. Чтобы проехать туда, жители города по полтора-два часа ждут своей очереди на паром и платят немалые деньги за перевоз через реку. Зато, добравшись до места, оказываются в райском уголке с шезлонгами, лежаками, зонтиками и бунгало в стиле хижины на необитаемом острове. Плати за вход 200 рублей и купайся в теплом озере, сколько душе угодно. Там идет бойкая торговля, работает общепит, организован прокат пляжных принадлежностей - люди делают бизнес на устройстве качественного отдыха.
Какая же мощная структура все это организовала? В администрации районного центра, поселка Нижний Бестях корреспонденту "РГ" рассказали, что озеро находится в аренде у местного предпринимателя. Причем живет он даже не в райцентре, а в маленьком селе Техтюр. И облагораживает этот пляж уже три года.
В самом Якутске и вокруг него немало водоемов. Специалисты Роспотребнадзора проверили 11 таких мест. Загрязненную воду обнаружили в трех. В озерках и проточках постоянно купаются люди, но отдыхать там нельзя, потому что эти пляжи несанкционированные. А сделать их санкционированными некому: в столице республики сельские предприниматели не водятся.