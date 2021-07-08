После того как прошел аномально жаркий июнь, власти Якутска пообещали открыть пляж. Подобное повторяется ежегодно и уже ни у кого не вызывает удивления.

Этот единственный пляж рассчитан на город с населением 330 тысяч человек. В мэрии пообещали увеличить его протяженность вдвое. Фото: Владимир Таюрский

Недавно в одном из городских озер утонул мужчина. Он отдыхал в неположенном месте, был нетрезв, и помочь ему выбраться из воды оказалось некому. Комментируя эту трагедию, представитель Службы спасения Якутии Николай Фатеев обратился к горожанам: "Купаться следует только в специально отведенных для этого местах и в трезвом состоянии".

Он сказал совершенно правильные, но вызвавшие у людей раздражение слова. Потому что в городе на тот момент не было ни одного специально отведенного места для купания, хотя уже две недели стояла 35-градусная жара.

Вход на единственный "настоящий" городской пляж был закрыт. Сам пляж - тоже. Тысячи якутян ежедневно пробирались туда через дырку в заборе, чтобы искупаться на свой страх и риск. Через несколько дней после трагедии в этом водоеме тоже чуть не утонул подвыпивший мужчина. Две студентки вытащили посиневшего беднягу из воды и откачали. Ему повезло, ведь спасатели на закрытых пляжах не положены.

В мэрии города разводили руками: рады бы официально открыть место для отдыха, но нельзя: вода грязная. Действительно, региональное управление Роспотребнадзора 22 июня сообщило о том, что акватория загрязнена органическими веществами.

Она очистилась через два дня, и 25-го санитарное ведомство дало "добро". Мэр города Евгений Григорьев отчитался перед горожанами:

- Буквально вчера получены результаты проб воды пляжа в 202-м микрорайоне. Вода соответствует нормам. До этого были проведены работы по очистке дна, заключены договоры со спасателями, охраной. В ближайшее время пляж начнет официально работать. Осталось получить заключение оперативного штаба. Это обязательная процедура в связи с ограничениями по коронавирусу.

Потребность в оборудованном пляже в Якутске высока, поскольку из-за пандемии тысячи отпускников, прежде выезжавших отдыхать на моря, остались дома

Еще через два дня ответственный за организацию купаний директор МУП "Городские бани" Василий Поскачин пообещал, что пляж откроют уже совсем скоро, правда, дату не назвал и предупредил, что особых удобств ждать не стоит: будет установлено четыре биотуалета и два рукомойника, а также обустроена отдельная зона для детей.

- Из-за ограничительных мер в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году, как и в прошлом, не сможем предоставлять отдыхающим лежаки и устанавливать зонтики, - посетовал он.

Калитку в ограждающем пляж заборе официально открыли через неделю с момента выдачи положительного заключения Роспотребнадзора. Видимо, установка рукомойников дело хлопотное.

Лето в Якутске короткое, причем в последние годы пик аномально жарких дней переместился с июля на июнь. Сейчас потребность в оборудованном и безопасном пляже особенно высока, поскольку из-за пандемии тысячи отпускников, прежде выезжавших отдыхать на моря, остались дома. Но река рядом, а купаться негде.

Такая же ситуация была в прошлом году. Пока стояла жара, одни горожане купались на закрытом пляже в 202-м микрорайоне, а сотни других устремились в пригородное село Тулагино, где нашли протоку с чистым песком. Но там купание не заладилось. Селяне, недовольные тем, что в их тихую жизнь вторглись толпы не всегда трезвых отдыхающих, перегородили подъезд к протоке железными трубами, вбив их в землю. Эту фортификацию гости из Якутска разрушили за одну ночь. Тогда дорогу просто засыпали кучей песка, для верности уложив поперек железобетонные сваи.

В то же самое время в столице Якутии разрешенное место для купания наконец-то открыли официально - 11 июля, когда начались дожди. Самым популярным комментарием под новостью об этом событии, опубликованной на местном сайте, стала фраза: "Дубак, лето прошло".

Самое интересное, что рядом с Якутском, на противоположном берегу Лены, в Мегино-Кангаласском улусе есть прекрасный пример вовремя оборудованного пляжа. Каждый день там с комфортом отдыхают сотни человек. Чтобы проехать туда, жители города по полтора-два часа ждут своей очереди на паром и платят немалые деньги за перевоз через реку. Зато, добравшись до места, оказываются в райском уголке с шезлонгами, лежаками, зонтиками и бунгало в стиле хижины на не­обитаемом острове. Плати за вход 200 рублей и купайся в теплом озере, сколько душе угодно. Там идет бойкая торговля, работает общепит, организован прокат пляжных принадлежностей - люди делают бизнес на устройстве качественного отдыха.

Какая же мощная структура все это организовала? В администрации районного центра, поселка Нижний Бестях корреспонденту "РГ" рассказали, что озеро находится в аренде у местного предпринимателя. Причем живет он даже не в райцентре, а в маленьком селе Техтюр. И облагораживает этот пляж уже три года.

В самом Якутске и вокруг него немало водоемов. Специалисты Роспотребнадзора проверили 11 таких мест. Загрязненную воду обнаружили в трех. В озерках и проточках постоянно купаются люди, но отдыхать там нельзя, потому что эти пляжи несанкционированные. А сделать их санкционированными некому: в столице республики сельские предприниматели не водятся.