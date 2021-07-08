Каждая вторая пензенская школа не защищена от посторонних

В Пензе проверили готовность школ к новому учебному году, и выяснилось, что им грозят не разруха или запустение, а... абсолютная беззащитность. В городском бюджете не закладываются деньги на безопасность учебных заведений - в их работе этот пункт по-прежнему остается формальностью.

Как выяснилось, электронные ключи доступа в школы, на которые складывались родители весной, не работают. Каждое такое устройство стоит сто рублей. Если в семье есть ученики начальных классов, то приходится брать ключи и для родителей, чтобы они не стояли под открытым небом, дожидаясь, когда чадо выйдет с урока или из продленки. Но траты оказались напрасными. Большинство учебных заведений ключи заказали и раздали, а закрыть школьную калитку на замок забыли либо не смогли найти средств на установку оборудования.

Только в бюджете города Заречного (к слову, этот атомоград и без того обнесен высоким забором) деньги на безопасность школ предусмотрели. В остальных муниципалитетах ограничились составлением графика работ по обеспечению безопасности школ - кстати, средств на их проведение нет. К примеру, для учебных заведений Пензы на это требуется порядка 70 миллионов рублей, по региону эта цифра более внушительная.

Независимую оценку безопасности школ провело и региональное управление ФСБ. Оказалось, что 158 зданий учебных заведений из 1060 не имеют систем оповещения о потенциальной угрозе возникновения ЧС, а во многих школах такие системы неисправны. Установленные на входах рамочные металлоискатели выключены.