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08.07.2021 15:27
Рубрика: Власть

Новый инвестор реализует в Самарской области проект в сфере животноводства

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В среду, 7 июля, в областном правительстве под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Повышение привлекательности региона для бизнеса является важным направлением стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств", - отмечал в своем послании глава региона.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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По словам Дмитрия Богданова, рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

- Сегодня мы рассмотрели новый инвестиционный проект в области сельского хозяйства, а именно - молочного животноводства, которое является приоритетным для Самарской области. В последние два года мы активно работаем с министерством сельского хозяйства по привлечению инвесторов в этот сектор экономики, параллельно с привлечением инвесторов и развитием отрасли переработки молока. Сегодня в регионе объемы переработки в два раза превышают объемы производства. Поэтому мы заинтересованы в создании нового поголовья для подготовки сырьевой базы наших переработчиков, - рассказал Дмитрий Богданов. - Члены рабочей группы одобрили инвестпроект, с учетом некоторых замечаний к финансовой модели, бизнес-плану проекта. Параллельно мы уже изучаем "дорожную карту" его реализации. И надеюсь, в ближайшее время вынесем его на инвестиционный совет при губернаторе, чтобы закрепить куратора и сопроводить для максимально быстрой реализации и запуском уже в 2023 году.

Помимо презентации новых, на заседаниях рабочей группы традиционно обсуждается статус реализации стратегических инвестпроектов.

Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели 85 проектов на общую сумму более 222 миллиарда рублей. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрение, в ближайшее время планируется провести очередное заседание. Поддержку бизенсу в режиме "одного окна" в регионе оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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