ОЭЗ "Ульяновск" признана Минэкономразвития РФ эффективной на сто процентов

Министерство экономического развития РФ подвело итоги работы особых экономических зон за 2020 год, а также за весь период с начала их функционирования. Портовая особая экономическая "Ульяновск" показала 100%-ную эффективность.

- Портовая особая экономическая зона - перспективная для региона территория развития. Прежде всего, с точки зрения создания новых предприятий и трудоустройства жителей Ульяновской области. С начала функционирования на площадке создано почти 800 рабочих мест для жителей Ульяновской области. Рассчитываем, что новые предприятия, открытие которых запланировано в этом году, позволят обеспечить работой еще несколько сотен ульяновцев, - отметил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Эффективность функционирования ОЭЗ эксперты Минэкономразвития оценивали по ряду финансовых и производственных показателей: учитывались эффективность деятельности резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств на создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особых зон, эффективность деятельности органов управления ОЭЗ и планирования при создании инвестиционной площадки. Также была дана оценка эффективности, отражающей вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

На предприятиях портовой зоны в Ульяновской области создано 785 рабочих мест, что составляет 114% от плановых значений. Напомним, в 2020 году на территории ПОЭЗ удалось не допустить сокращений и создать дополнительно 103 рабочих места, несмотря на пандемию. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, объем инвестиций компаний, разместивших производства в портовой зоне, за 2020 год более чем в 2,5 раза превысил плановые показатели и составил 2,1 миллиарда рублей, за весь период инвесторы вложили свыше 4,7 миллиарда рублей в развитие площадки.

Совокупные объёмы налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней (за вычетом объёма НДС, фактически возмещенного резидентам ОЭЗ и управляющей компании в соответствии с российским законодательством о налогах и сборах) и страховых взносов за 2020 год составили 274 миллиона рублей.

Ещё более 227 миллионов рублей составил объём уплаченных резидентами таможенных платежей за тот же период.

Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности ПОЭЗ является развитие необходимой инфраструктуры, поясняет глава регионального кабмина Александр Смекалин.

- Создание благоприятных условий и преференций для резидентов не только на уровне экономической эффективности реализации их проектов, но и строительство востребованной инфраструктуры показали себя как самые действенные механизмы для привлечения инвесторов на наши площадки, - прокомментировал Александр Смекалин.

Так, на территории ПОЭЗ "Ульяновск" завершено строительство всех необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В течение прошлого года на территории особой зоны построены и введены в эксплуатацию три объекта инженерной инфраструктуры (150 % от плановых значений), а всего с начала существования - 34 объекта (100 % от плановых значений).

- В текущем году мы ожидаем ввод в эксплуатацию и запуск десяти новых предприятий различных отраслей промышленности: производство упаковки, изделий из пластмассы, досмотрового и климатического оборудования, систем пожаротушения, композитное производство и другие проекты резидентов ПОЭЗ "Ульяновск", - рассказал руководитель ОЭЗ "Ульяновск" Олег Барабанов.

Справка "РГ"

ПОЭЗ "Ульяновск" создана на территории, примыкающей к аэропорту "Ульяновск-Восточный", является зоной портового типа, ориентированной на реализацию проектов в области производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, а также грузовой логистики. На сегодняшний день в ульяновской ОЭЗ зарегистрировано 37 резидентов, в том числе, иностранные инвесторы (Германия, Южная Корея, Китай, Швеция). Основные направления деятельности компаний-резидентов: производство, логистика, оптовая торговля, техническое обслуживание и ремонт авиатехники.

В ОЭЗ "Ульяновск" одни из лучших условий для реализации бизнеса с применением наиболее длительных налоговых льгот среди особых экономических зон. Например, льготный налог на прибыль действует на протяжении всего срока реализации проекта, а в первые десять лет составляет всего 2%. На площадке применяется режим свободной таможенной зоны.