В Башкирии мотоциклист сбил ребенка на электросамокате и скрылся

В городе Сибае задержан 19-летний мотоциклист, который, по версии следствия, сбил 10-летнюю девочку на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло около двух часов ночи по местному времени на улице Горной. По предварительным данным, 19-летний житель Челябинской области за рулем мотоцикла RACER наехал на третьеклассницу, которая каталась на своем электросамокате по проезжей части и двигалась во встречном направлении. После столкновения мотоциклист скрылся с места происшествия. Ребенка в тяжелом состоянии увезли в реанимационное отделение местной больницы.

Полицейские установили личность мотоциклиста и задержали его. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", повлекшее тяжкий вред здоровью и сопряженное с оставлением водителем места.

В ходе следствия выяснилось, что 10-летняя девочка вместе с 14-летним братом приехали к бабушке и дедушке из Тюменской области. В ночь происшествия дети гуляли по городу без присмотра взрослых. Полицейские планируют дать правовую оценку и действиям родственников, которые разрешили школьникам одним гулять в столь позднее время.