В Башкирии при обрушении на руднике завалило рабочего

В строящемся руднике "Юбилейный" в Хайбуллинском районе произошло обрушение горных пород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 07.16 по московскому времени. На место выехали силы и средства Сибайского военизированного горноспасательного взвода МЧС России (филиал Копейского военизированного горноспасательного отряда). Известно, что обрушение произошло на горизонте 340 метров. По предварительным данным, под завалом находится машинист погрузочной машины.

Организована поисково-спасательная операция, и проводится разбор завалов. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек.