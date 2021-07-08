В Башкирии создали "штрафстоянку" для бродячих коров

В Белорецком районе на Укшуке организовали пункт временного содержания бродячих животных, где будут размещать вольно пасущийся скот - коров, быков, лошадей. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта в социальных сетях.

Андрей Иванюта уточнил, что скот будут помещать в загон, кормить, поить и охранять. Животных осмотрит ветеринар. При наличии бирки, свяжутся с хозяином, а если ее не окажется, то фото коровы разместят в социальных сетях и СМИ.

Чтобы вернуть свою скотину, хозяину придется заплатить за ее содержание в загоне (первые сутки - 2853 рубля и по 1800 рублей за последующие). Плюс транспортные расходы и осмотр ветеринара, а также штраф за нарушение правил выпаса скота - от 1000 до 3000 рублей.

"Сейчас ищем человека, который приступит к отлову бродячего скота на улицах. Эта работа неплохо оплачивается. За отлов одного бесхозного животного подрядчику будут платить 2850 рублей", - написал Андрей Иванюта.

По его словам, это вынужденная мера, так как люди жалуются на бродячий скот, на то, что бесконтрольно гуляющие коровы и лошади ломают заборы, уничтожают посевы. Кроме того, за полгода в районе произошло уже 12 ДТП с животными.