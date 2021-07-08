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08.07.2021 16:19
Рубрика: Власть

В Чувашии ввели новые меры поддержки многодетных семей

Текст: Сергей Кирсанов
Многодетные семьи Чувашии получат дополнительную государственную поддержку. Указ об этом подписал глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Документ "О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике", принятый во Всероссийский день семьи, любви и верности, предусматривает целый ряд мер поддержки. Среди них улучшение жилищных условий семей, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, возможность направить республиканский материнский капитал на покупку автотранспорта и обеспечение детей из многодетных малоимущих семей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Решения, принимаемые правительством Чувашии, направлены на рост благосостояния жителей и повышение качества жизни. Мы понимаем, что в особой поддержке со стороны государства нуждаются, прежде всего, многодетные семьи, и планомерно движемся в этом направлении, - отметил Николаев. - Указом мы вводим ряд новых мер, которые существенно расширяют и дополняют комплекс ранее принятых нами решений по поддержке многодетных семей Чувашии.

Глава региона также подчеркнул, что у республики имеются необходимые средства для реализации принятых мер. В частности, в нынешнем году на эти цели будет направлено более 120 миллионов рублей.

- В 2021 году льготой по освобождению от уплаты транспортного налога на легковые автомобили могут воспользуются более 3 300 семей, а 9 (девять) многодетных семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, улучшат свои жилищные условия, - сообщил Николаев.

Более 450 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, с 2022 года смогут использовать республиканский маткапитал на приобретение автомобильного транспорта. Правда, при условии, что у них нет потребности в улучшении жилищных условий.

- Институт семьи и брака - наша безусловная ценность, которая обеспечивает устойчивость общества, бережное сохранение многовековых традиций и устоев, культуры и языка. Поэтому наша задача состоит в популяризации этого института, всемерной поддержке семей и воспитании подрастающего поколения жителей Чувашии, - подытожил глава республики.

Указ также предусматривает обеспечение бесплатным горячим питанием в школах 11,8 тысячи детей из многодетных малоимущих семей учащихся с 5 по 11 классы. Совещание об этом состоялось на днях в республиканском доме правительства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Прежде расходы на эти целы финансировались муниципальными бюджетами. Из-за отсутствия в районах единого подхода к организации горячего питания учеников-льготников не все школьники могли получить бесплатные горячие завтраки и обеды.

- Мы унифицируем правила организации горячего питания для льготных категорий обучающихся. С учетом того, что средняя стоимость питания в день составляет 81,55 рублей, планируем в этом году направить на эти цели 75 миллионов рублей, в 2022 году - ориентировочно 169 миллионов рублей, - отмечала на совещании вице-премьер - министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева.

Данное предложение было поддержано Олегом Николаевым, который поручил включить его в указ о поддержке семей и к началу учебного года отработать всю нормативную базу и организовать процесс обеспечения школьников горячим питанием.

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