В Самаре ученые вывели грецкий орех, который можно расколоть рукой

В Самарском университете им академика Королева селекционеры вывели новый сорт грецкого ореха, который можно расколоть, сжав в руке. Более того, этот сорт устойчив к морозам и засухе в Среднем Поволжье.

На Волге, отметим, климат отличается быстрым переходом от холодной зимы к довольно жаркому лету, засухой, дефицитом влаги, заморозками весной и осенью. В то же время грецкий орех, как правило, произрастает в теплом климате - в южной части России, в Греции, Индии, Иране, на Балканах и Тянь-Шане. Он не выдерживает больших морозов.

Как рассказал заместитель директора Ботанического сада, селекционер ореха Александр Помогайбин, созревают плоды дерева в сентябре, реже в октябре. Ученые использовали самый простой способ селекции - перекрестное опыление. При таком способе пыльцу из пыльников мужских цветков разных деревьев ветер переносит на рыльца пестиков других деревьев и происходит завязывание плодов.

- Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", - рассказал ученый.

Биологи работали в самарском Ботаническом саду на коллекционном участке грецкого ореха, насчитывающем уже более 900 деревьев. Ученые пытались здесь выращивать эти деревья со времен основания сада - с 30-х годов прошлого века. Самому "пожилому" дереву чуть более 70 лет.

- Орехи в Ботаническом саду нравятся всем - зверям, птицам, людям. Одна ворона за день может утащить с дерева до полусотни штук! Вороны умудряются даже раздолбить скорлупу, но, конечно, больше роняют и теряют. А еще белки прячут орехи, да и люди порой приходят в Ботанический сад с глубокими карманами, - сетует Александр Помогайбин.

Надо сказать, что Ботанический сад Самарского университета - особо охраняемая природная территория регионального значения и научная лаборатория биологического факультета университета под открытым небом. Здесь поддерживается естественная среда, ведутся исследовательские работы по изучению биологического разнообразия, возвращению в дикую природу растений, находящихся на грани исчезновения, сохранению генофонда редких и ценных видов растений.