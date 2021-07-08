В Уфе могут исчезнуть киоски с периодикой

Бытует мнение, что время бумажных изданий заканчивается. Газеты не читают: люди ушли в интернет. Однако с этим сложно согласиться. В Республике Башкортостан проживает чуть более четырех миллионов человек, из них 1,2 миллиона - пенсионеры. Старшее поколение зачастую не признает новомодных телефонов. Да что говорить об интернете, если в некоторых деревнях до сих пор нет газа?

- Журналы выписываю на почте, а три газеты, в том числе "Российскую газету", беру в киосках. Для меня это уже многолетняя традиция, - рассказал 76-летний Марсель Аюпов из Уфы. - В соцсетях я хоть и зарегистрирован, но информации, опубликованной там, особо не доверяю: пишут дилетанты с целью привлечения аудитории. Я же, как бывший учитель истории, привык опираться только на проверенные источники и факты. Так что новости узнаю из телевизора и газет.

Но привычный уклад жизни Марселя Фаритовича, равно как и многих других людей, привыкших покупать прессу в киосках, может измениться. Дело в том, что администрация Уфы с 1 июля этого года повысила аренду газетных киосков в среднем на 100 процентов. Частный предприниматель Тимур Ахметшин, занимающийся реализацией печатной продукции, говорит: ситуация сложилась катастрофическая.

- Есть опасения, что уфимцы останутся без газет. Такую аренду, которую требуют с меня и коллег чиновники, нам не потянуть. К примеру, аренда киоска на Карла Маркса до 1 июля стоила 5 100 рублей, а сейчас уже 9 032 рублей. То есть дороже на 77 процентов. Самый большой прирост составила плата за точку, расположенную на улице Гафури, - рассказал Тимур Ахметшин. - Раньше мы отдавали также 5 100 рублей, а по новому договору - 12 176 рублей - в два с лишним раза. Чего власти добиваются? Чтобы газеты исчезли? Но ведь на них есть спрос.

Статистика подтверждает правоту его слов. Так, если в 2018 году фирма Тимура Ахметшина реализовала 1 003 397 печатных экземпляров, то в 2019 году - уже 1 281 308. А в 2020 было продано 1 302 069 газет и журналов.

Например, газеты на национальных языках разбирают сразу. То же издание "Кызыл тан" исчезает с прилавка в первые минуты поступления в продажу. Люди выстраиваются в очередь.

- Я читаю газету на родном языке. По национальности татарка, - говорит 63-летняя Рания Фаритова. - Интернетом не пользуюсь, даже телефон у меня кнопочный. Не потому, что денег нет, а просто современные штучки не понимаю. Привыкла к настоящим, а не электронным газетам. Если их перестанут продавать, что нам, старикам, делать? На почту каждый день не находишься: и от дома далеко, и народу там много. Стоять в очереди лишний раз в связи с коронавирусом совсем не хочется.

К сожалению, альтернативы газетным киоскам в шаговой доступности пока нет. Крупные магазины в основном продают глянцевые журналы: стоимость высокая, места занимают немного. В киосках же реализуют более 500 наименований газет и журналов.

"Российская газета" отправила официальный запрос в администрацию города и получила следующий ответ:

"По информации, предоставленной МУП "Уфа-Печать", увеличение стоимости нестационарных торговых объектов по отношению к текущим ценам договоров, составило не более 15 процентов. Учитывая вышеизложенное, информация о 50-процентном росте стоимости аренды НТО МУП "Уфа-Печать" не соответствует действительности". Завизировал письмо Николай Фадеев (до недавнего времени занимавший должность заместителя главы администрации Уфы, но буквально несколько дней назад ушедший с поста).

Тогда как объяснить цены на аукционе, проведенном 15 июня МУП "Уфа-Печать", где указана стоимость, далеко превышающая обозначенные 15 процентов? Журналисты "РГ" внимательно изучили документацию. Самая минимальная цена прироста составляет 70 процентов на аренду киоска, расположенного на проспекте Октября, рядом с домом N18.

Существует еще одна проблема, с которой столкнулись предприниматели, торгующие печатными изданиями.

- В прошлом году количество точек сократилось на 11 штук. В этом - еще на пять киосков, - рассказал Тимур Ахметшин. - На данный момент осталось всего 46 точек, а несколько лет назад их было около 70.

Причиной служит не только высокая плата. Администрация города забирает места под строительства домов, парков, магазинов и другого. Так, произошло с точкой, расположенного по адресу: улица 50 лет СССР, дом 1. Здесь планируется построить и благоустроить сквер. Хотя кому помешает киоск в парке?

- Это одно из самых проходных мест, здесь всегда много людей. Активные, читающие бабушки и дедушки написали письмо на имя мэра города Уфы Сергея Грекова с просьбой защитить торговую точку. Но результат снова отрицательный, - говорит Тимур Ахметшин. - Что будет дальше, неизвестно.

Настроения у бизнесменов нет: руки опускаются. Развиваться в Башкирии им не дают, в отличии от других регионов.

- Киоски не обновляют. Любой ремонт за наш счет, - резонно отметил Ахметшин. - Нет современных прилавков, витрин, вывесок. Все изменения - только из моего кармана. При этом цена аренды - фактически как в Москве. Однако доходы у нас совсем другие. В Липецке, Челябинске городские власти делают скидки на аренду, помогают проводить ребрендинг. В Татарстане разрабатывают "дорожную карту" по развитию газетных киосков, предоставляя льготы и преференции. А что будет в Башкирии, непонятно.

Кстати

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по развитию в регионах сети киосков по продаже печатной продукции. Такое поручение было дано по итогам встречи с руководителями российских печатных средств массовой информации, состоявшейся 20 февраля 2019 года.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ реализуемых регионами мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов", - говорится в тексте поручения.

Цифра

46 киосков по продаже газет и журналов осталось в Уфе.