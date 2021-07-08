В Уфе поймали мужчину, продавшего сертификаты о вакцинации

20-летний уфимец стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на подделку официального документа". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Внимание сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ привлекло объявление о продажах сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, размещенное в социальных сетях. За эту услугу предприимчивый уфимец брал с клиентов денежное вознаграждение в четыре тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители договорились с автором объявления о покупке справки. Когда мужчина принес на встречу бланки документов о якобы проведенной вакцинации, его взяли с поличным.

Установлено, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом. В этот раз решил заработать на поддельных сертификатах: подготавливал документы о прохождении вакцинации, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати. При этом поддельный сертификат практически не отличался от оригинального, так что не каждый мог выявить подделку.

Подозреваемый дал признательные показания. В ходе расследования будет установлено точное количество эпизодов преступной деятельности, отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также правоохранители напомнили, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.