Четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Кузбассе

Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области.

Грузовик DAF столкнулся на 502-м километре федеральной автодороги Р255 "Сибирь" с внедорожником Toyota Land Cruiser. Авария произошла сегодня около восьми утра по местному времени. По предварительным данным, следовавшая в Красноярск легковая иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с фурой из Смоленской области. 38-летний водитель внедорожника и его пассажиры в возрасте 22, 27 и 50 лет скончались от полученных травм.

- На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Кстати

По официальным данным, с начала текущего года сотрудники ГИБДД Кузбасса привлекли к ответственности почти 3400 водителей транспортных средств, которые нарушили ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения.