В Алтайском крае сельхозпроизводители за три последних года инвестировали в техническое перевооружение производства более 27 миллиардов рублей. Но оборудование с искусственным интеллектом пока встречается в сельской глубинке нечасто. Что мешает сельхозпроизводителям активнее внедрять цифровые технологии?

Пока крестьяне полностью освоят цифровые технологии, много воды утечет. Сейчас и интернет-то есть далеко не везде. Фото: Татьяна Кравченко

Алтайский край - один из крупнейших производителей сельхозпродукции с самой большой в стране пашней, свыше пяти миллионов гектаров. Огромные площади сельхозземель нужны, чтобы в суровых сибирских условиях собирать хотя бы три-четыре миллиона тонн зерна. Но с развитием "цифры" у аграриев появилась возможность перейти от экстенсивных к интенсивным технологиям. "Умные" машины просчитывают погоду, предсказывают урожайность и продуктивность молочного стада, сокращают издержки. И в итоге позволяют собирать в зоне рискованного земледелия до восьмидесяти центнеров с гектара, повышая рентабельность производства.

- Нацпроект по цифровой трансформации предусматривает достижение цифровой зрелости всех основных отраслей экономики, а значит, и сельского хозяйства, - подчеркивает министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - До 1 сентября 2021 года регионы должны разработать стратегию такой трансформации отраслей. Минсельхоз РФ предложил нам проект "Моя цифровая ферма", предусматривающий прогнозирование урожайности с помощью искусственного интеллекта, внедрение беспилотной техники, роботизацию ферм. Но Алтайский край еще в 2016 году одним из первых запустил цифровую платформу для сельского хозяйства - Респак, которой сегодня пользуются более 25 тысяч сельхозпроизводителей. Платформа позволяет вести электронный документооборот с налоговой и Росреестром, сдавать отчетность, подавать заявки на участие в тендерах и конкурсах, получать господдержку. Также можно мониторить состояние сельхозземель - на платформу загружено более 140 тысяч блоков информации о статусе земельных участков, пользователях и севообороте. С 2020 года работает и мобильное приложение для предупреждения пчеловодов о предстоящих обработках полей.

В 2020-м на платформе Респак оформлено более 6?000 заявок на получение 3,3 миллиарда рублей различных видов поддержки, что позволило сократить время на ее получение с двух месяцев до двух недель. В регионе надеются, что в скором времени все заявки на господдержку будут оформлять в электронном виде. Правда, пока этому мешает отсутствие интернета в отдаленных сельских районах.

- Мы решаем эту проблему. Сейчас подключаем к Всемирной сети 2,5 тысячи социальных объектов в разных уголках края. В дальнейшем к этим точкам доступа смогут подсоединиться и фермеры, - пояснил Евгений Зрюмов.

В планах краевых властей - наполнить платформу Респак новыми сервисами. В частности, ввести визуализацию оцифрованных полей, интерактивные консультации, онлайн-мониторинг агрометеоусловий с рекомендациями агрономов. В экспериментальном режиме в четырех хозяйствах края уже установлены метеостанции, которые передают данные на цифровую платформу. Также в этом году в регионе планируют запустить проект по использованию беспилотников на опытных полях.

- Всю информацию о земле и посевах мы теперь видим в телефоне, - рассказал Сергей Путинцев, агроном фермерского хозяйства Иванова. - Ставку делаем на озимые культуры, и нам нужно точно знать, когда их сеять, чтобы пшеница сумела пережить зиму. Помогают локальные термодатчики на полях и метеостанции. Они собирают информацию о том, сколько озимые получили тепла, отслеживают температуру и влажность почвы. Так что весной мы точно знаем, перезимовали всходы или нет. Если нет, то можно засеять эти поля яровыми культурами. Благодаря таким технологиям в прошлом году мы получили с озимых в среднем пятьдесят центнеров с гектара, а на отдельных полях - до восьмидесяти центнеров. Для Сибири это очень высокая урожайность.

Сегодня уже десятки хозяйств в крае используют системы параллельного вождения, картирование полей, спутниковый мониторинг за работой техники. Но далеко не все могут на сто процентов задействовать возможности такого суперсовременного оборудования. Одно дело, когда фермер просто видит на экране смартфона, где у него работают комбайны, а другое - на основе постоянного мониторинга рассчитывает эффективность использования техники и принимает стратегические решения по корректировке ее работы. Проблема в том, что цифровой сервис в регионе есть, а вот ИТ-специалистов ни в районных администрациях, ни у фермеров нет.

- Мы не сможем вести цифровизацию, если не будет специалистов, - уверен профессор Алтайского аграрного госуниверситета Владимир Беляев. - Кадровое обеспечение надо закладывать в университетские программы, а лучше профильное образование начинать со школы. У нас в аграрном университете были попытки открыть новое направление обучения - "цифровизация в сельском хозяйстве", но вуз оказался не готов. Сейчас у нас уже есть наработки по этому направлению, так что будем снова подавать заявку. А пока организовали курсы повышения квалификации для хозяйств "Цифровой фермер".

Еще одна проблема, которая тормозит приход "цифры" в село, - дороговизна оборудования. Как правило, цифровая техника и технологии - импортного производства, и крестьянам к ним не подступиться. По словам руководителя сельхозкооператива из Калманского района Олега Махнакова, один французский робот-дояр для фермы обойдется примерно в сорок миллионов рублей.

- Для малого бизнеса это очень дорого. Вот если бы у нас начали выпускать отечественный роботизированный доильный аппарат, он был бы доступен, - уверен сельхозпредприниматель.

Российские сельхозмашиностроители сегодня активно разрабатывают "умное" оборудование. Так, на Ростсельмаше создали линейку автономных беспилотных комбайнов, управляемых искусственным интеллектом.

- Мы также разработали комплексную систему, которая может управлять целым парком машин, - отметил представитель компании Олег Александров. - Она отправляет задание на беспилотную технику, автоматически настраивает ее, оценивает эффективность работы машин, рассчитывает их маршрутизацию и, собственно, осуществляет автопилотирование. Создали и систему автоматического контроля правильности работы техники при обработке почвы и посеве, систему картирования урожайности, чтобы знать, какие поля требуют дополнительного внесения удобрений. И внедрили сервис по идентификации оператора, чтобы машина могла "узнавать" своего водителя.

На Дне сибирского поля, прошедшем недавно в Алтайском крае, машиностроители продемонстрировали работу отечественного беспилотного комбайна. Машина ехала без водителя и сама тормозила перед препятствием.

- Это не значит, что механизаторы останутся без работы, они все равно должны находиться в машине и следить за работой техники. Но автопилотирование позволяет облегчить их труд и повышает точность высева, экономит топливо и повышает производительность на тридцать процентов, - пояснил специалист по электронным системам Ростсельмаша Александр Соловьев.

Алтайский кластер аграрного машиностроения также серьезно продвинулся в использовании элементов цифровых технологий. Так, в крае начали выпускать комплекс дифференцированного внесения удобрений, разработали цифровую программу, которая со смартфона позволяет управлять системой очистки и обработки зерна. Специалисты уверены, что в дальнейшем, при массовом производстве такой техники, она станет доступна большинству российских аграриев.