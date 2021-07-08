Два рыбака утонули в Байкале при попытке завести лодочный мотор

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Ольхонского района Иркутской области поступило сообщение о происшествии на озере Байкал. Звонивший рассказал, что в 30 метрах от берега, вблизи населенного пункта Дальнее Кочериково из лодки выпали трое мужчин. Спастись удалось лишь одному, проинформировал 8 июля региональный главк МЧС.

По данным спасателей, трое друзей отправились на рыбалку из деревни Зама. На обратном пути двигатель лодки перестал работать, и ее владелец попытался снова завести мотор на включенной передаче. Попытка завершилась падением мужчины в воду. Один из друзей нырнул за ним, а оставшийся в лодке рыбак, заводя двигатель, тоже выпал из дернувшегося судна.

Один из находившихся в лодке иркутян добрался до берега вплавь. Тела двух других рыбаков подняли со дна озера водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.