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08.07.2021 21:21
Рубрика: Общество

Плюс семьсот

Главная больница Приангарья перепрофилируется под ковидный госпиталь
Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8503)
Коронавирусная статистика в Иркутской области вновь бьет печальные рекорды: за минувшие сутки от COVID-19 скончались 32 человека, 327 заболели. Такого не было ни в первую, ни во вторую волны. У многих заболевание протекает очень тяжело и требует лечения в условиях стационара. Коечного фонда не хватает, хотя за минувший месяц он вырос втрое - с 2000 коек до 6000. Власти региона приняли неоднозначное решение - перепрофилирвать под ковидный госпиталь Областную больницу. Это даст 700 дополнительных коек.
В областной больнице под COVID было отдано от 50 до 100 коек. Теперь 700. Фото: Евгений Козырев В областной больнице под COVID было отдано от 50 до 100 коек. Теперь 700. Фото: Евгений Козырев
В областной больнице под COVID было отдано от 50 до 100 коек. Теперь 700. Фото: Евгений Козырев

Что решение это крайне вынужденное, было ясно без комментариев со стороны минздрава: накануне соцсети облетело видео, снятое врачами "скорой помощи". Диспетчер ковидных бригад Валентина Монхороева рассказала, как ее коллеги катают пациентов с сатурацией ниже 80 от одного ковидного госпиталя до другого. И в конце концов возвращают домой, потому что нигде нет мест. "У нас женщина на кислородном концентраторе! - умоляет в приемном отделении фельдшер "скорой" Ольга. - Тест на ковид положительный, вот направление на госпитализацию!" - "Мест нет, - отвечают ей. - Нет коек свободных, ни одной. Куда мы ее положим?"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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О том, что Областная перепрофилируется под ковидный госпиталь, стало известно в воскресенье. Новость вызвала резонанс: "видимо, совсем плохо дело", "это последний рубеж", - пишут пользователи соцсетей. И... противоречивые эмоции. Тех, чьи близкие больны ковидом и ждут госпитализации, волнует только одно: когда наконец будут койки. Тех же, кто лежит в Областной сейчас или получил направление на госпитализацию на вторую-третью декады июля, интересует другое: где теперь лечиться?

- Экстренная медицинская помощь будет оказываться на базе иркутских городских клинических больниц N1 и N8, больницы ОАО "РЖД", а также в "чистой" зоне Областной больницы, - сказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Как ковидный госпиталь медучреждение заработает на следующей неделе.

- В течение этой недели мы постепенно выпишем тех, кто сейчас проходит у нас лечение, - пояснил "РГ" главный врач Областной больницы Петр Дудин. - Разумеется, по каждому пациенту решение будет приниматься индивидуально: тех, чье состояние уже позволяет долечиваться амбулаторно, выпишем в ближайшие день-два. Но надо понимать, что до минувшей пятницы мы оказывали экстренную и высокотехнологичную помощь - у нас лежат только что прооперированные. Многие в реанимации. Тут будем смотреть по состоянию. Кроме того, некоторые отделения Областной больницы, оказывающие высокотехнологичную помощь, продолжат работу. Это отделения кардио-, нейро- и микрохирургии, гематологии и диализа, они образуют "чистую зону".

Есть несколько направлений медицинской помощи, по которым мы не можем остановить работу. Это чревато негативными последствиями. Наша задача - так перегруппироваться, чтобы ни один пациент, нуждающийся в медицинской помощи по жизненным показаниям, без нее не остался.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пандемия коронавируса COVID-19

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