Инфекционным больницам в Кузбассе снизят налог на имущество

Борьба с коронавирусом требует серьезных финансовых вливаний в здравоохранение всех регионов. Дефицит бюджета Терфонда ОМС в Кемеровской области в 2020 году составил 700 миллионов рублей, а в 2021-м, по некоторым данным, уже превысил сорок миллионов. В этих условиях Кузбасс не только надеется на поддержку федерального центра, но и перераспределяет бюджетные средства с помощью принятия местных нормативных актов. В частности, новым инфекционным больницам уменьшат налог на имущество - средства, оставшиеся в больницах благодаря новой льготе, учреждения направят на лечение больных, в том числе COVID-19.

Территориальные фонды ОМС оказались не рассчитаны на борьбу с пандемией: лечение больного коронавирусом втрое превышает норматив на одного пациента в год. Фото: Максим Киселев/ ТАСС

В 2020 году львиную долю в структуре финансирования кузбасской медицины заняли безвозмездные поступления - федеральные субвенции и трансферты.

- Средняя стоимость лечения пациента с ковидом втрое превышает сумму, заложенную в территориальной программе (единый подушевой норматив в четырнадцать тысяч рублей в год), - уточнила замдиректора областного Терфонда по экономическим вопросам Наталья Матвеева. - Мы не приостанавливаем плановую помощь, считая, что это значимо влияет на снижение смертности, но оказывать ее одновременно с лечением больных коронавирусом... Наш бюджет этого не выдержит. На сегодня уже объявлено о распределении между регионами страны 25 миллиардов рублей, из которых 177 миллионов добавят Кузбассу. Конечно, это меньше, чем хотелось бы. Так что дефицит средств, безусловно, будет. Надеемся, что правительство РФ и федеральный Терфонд нас в этой ситуации не бросят, что дополнительные средства будут выделяться.

Сегодня, когда статистика заболеваемости коронавирусом пошла в рост, облегчить положение дел в здравоохранении призваны новые региональные законы. В частности, закон "О налоге на имущество организаций", который предусматривает уменьшение этого налога с 2,2 до 0,1 процента на ближайшие три года для медучреждений, где лечатся пациенты с инфекционными заболеваниями, включая ковид. С условием, что доля такой помощи в общем объеме занимает не менее восьмидесяти процентов, а имущество принято на учет в качестве основных средств и введено в эксплуатацию в нынешнем году.

Данным критериям вполне соответствует строящийся в Новокузнецке крупный инфекционный комплекс, рассчитанный на южную агломерацию Кузбасса с более чем миллионным населением. В 99 боксах лечебного корпуса новой больницы, оснащенной по последнему слову техники, при необходимости можно развернуть свыше трехсот коек. А штатная численность медработников превысит 340 человек.

По замечанию первого зампредседателя правительства Кузбасса - министра финансов Игоря Малахова, больница в Новокузнецке - объект дорогостоящий, с внушительным налогом на имущество. А значит, с принятием нового закона областная казна недосчитается ощутимой доли доходов - 65 миллионов рублей в год. Но эта мера позволит направить высвобождаемые средства медицинских организаций на лечение инфекционных, в том числе ковидных, больных. "На законопроект получено положительное заключение органов юстиции и прокуратуры Кузбасса", - подчеркнул Игорь Малахов.

Между тем

Изыскивая средства на лечение пострадавших от новой инфекции, регион одновременно пытается решать и давно назревшую в здравоохранении проблему: медицинскими кадрами Кузбасс обеспечен на 68 процентов. А служба скорой помощи, как подчеркнул глава областного минздрава Михаил Малин, и вовсе на 57,5 процента. Это, безусловно, отражается на качестве медпомощи. Преодоление дефицита специалистов тоже требует дополнительных финансов.

Чтобы изменить ситуацию, местные власти решили скорректировать закон "О здравоохранении". Для работников государственных скорых со средним медицинским образованием, впервые заключивших трудовой договор после 1 января 2021 года, установили единовременное пособие в пятьсот тысяч рублей. На своем месте они обязаны отработать пять лет. Медсестры и фельдшеры по приему вызовов будут единовременно получать по сто тысяч, а студенты медвузов, заключившие с 2020 года договоры о целевом обучении, дополнительную ежемесячную стипендию в пятьсот рублей.

Кроме того, на соцподдержку в один миллион рублей теперь могут рассчитывать устроившиеся в этом году на работу в ФАПы специалисты среднего звена дефицитных специальностей в населенных пунктах, где проживает до пятидесяти тысяч человек (прежняя редакция закона устанавливала планку в тридцать тысяч). По мнению спикера областного парламента Вячеслава Петрова, эти меры помогут привлечь в отрасль квалифицированные кадры, повысить укомплектованность медицинских бригад и выполнить областную программу модернизации первичного звена здравоохранения.