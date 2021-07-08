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08.07.2021 06:07
Рубрика: Власть

Встречное движение

Текст: Юрий Золотарев (торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь)
Российская газета - Экономика Сибири № 150(8501)
Наличие культурно-исторической общности, близость менталитетов, схожесть законодательной базы и даже использование русского языка как языка делового общения создают очень благоприятные условия для взаимодействия Российской Федерации и, в частности, Новосибирской области с Республикой Беларусь.

С нашей точки зрения, Новосибирск как столица Сибири задает темп в развитии сотрудничества с Беларусью в СФО. И такие, на первый взгляд, неблагоприятные факторы, как дальнее расстояние и связанная с этим непростая логистика, на самом деле не являются препятствиями ни для сибиряков, желающих выйти на белорусский рынок, ни для белорусских компаний, осваивающих Сибирь. Я хотел бы подчеркнуть, что развитие торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси - дорога с двусторонним движением.

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Между Новосибирской областью и правительством Республики Беларусь подписано соглашение о торгово-экономическом, культурном сотрудничестве. Такие же документы у Новосибирской области имеются с Гродненской, Брестской, Могилевской областями. Эта нормативная база является основой для поступательного встречного движения. И когда идет разговор, например, о приобретении Россией автобусов производства МАЗ, или трамваев "Белкоммунмаша", или тракторов Минского тракторного завода (МТЗ), мы понимаем, что содействуем и российским экспортным поставкам. Это обусловлено тем, что техника, выпускаемая на "БелАЗе", "Гомсельмаше", МТЗ, на сорок-семьдесят процентов состоит из российских компонентов - металла, пластмасс, определенных узлов и агрегатов.

Новосибирск - это отдельная история для торгового представительства. В 2020 году мы провели два мероприятия в режиме онлайн. Я знаю о планах Новосибирской области и, в частности, регионального Центра поддержки экспорта принять активное участие в Белорусском инновационном промышленном форуме, который состоится в конце сентября нынешнего года. Для нас это очень важно, поскольку торговое представительство будет выступать в качестве соорганизатора этого форума.

Отношения между торговым представительством РФ в Республике Беларусь и новосибирскими центрами "Мой бизнес", поддержки экспорта, как мне представляется, носят знаковый характер. Мы на постоянной основе получаем запросы Центра поддержки экспорта, направленные на продвижение продукции тех или иных предприятий Новосибирской области. Эта работа организована на очень высоком уровне.

2020 год внес определенные коррективы, и, по данным Федеральной таможенной службы, товарооборот между Новосибирской областью и Беларусью упал примерно на восемь процентов, составив 152 миллиона долларов. Тем не менее за четыре месяца 2021-го мы видим рост - на 72 процента к аналогичному показателю прошлого года. На данный момент товарооборот составляет 71 миллион долларов. Какого показателя мы хотим достичь по итогам года, должна определять Новосибирская область, а задача торгового представительства заключается в том, чтобы эти ожидания стали реальностью.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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