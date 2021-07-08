На Алтае запатентовали сыр для роста волос и ногтей

В Федеральном научном центре агробиотехнологий в Алтайском крае разработали рецепт полезного мягкого сыра, в состав которого входит вытяжка из пантов - неокостеневших рогов марала. Разработчики уверены, что такой сыр будет повышать иммунитет и выносливость.

Новый функциональный продукт создали совместно сотрудники НИИ пантового оленеводства и НИИ сыроделия, входящие в состав Федерального научного центра агробиотехнологий. Как сообщили в минэкономике Алтайского края, работа над созданием пантового мягкого сыра велась с 2019 года на средства регионального гранта. И вот в июне 2021 года эта разработка была запатентована.

В НИИ пантового оленеводства уже более века изучают уникальные свойства пантов марала и доказали, что их применение с пищей и в виде ванн дает иммуномодулирующий, тонизирующий антиоксидантный, противовоспалительный и противостеопорозный эффект для организма человека.

В новый сорт сыра ученые добавили водный раствор - гидролизат пантов и серией исследований подтвердили, что его употребление повышает выносливость и иммунитет. Кроме того, выявили и косметический эффект от приема в пищу такого сыра: благодаря содержащемуся в нем коллагену и эластину, он хорошо влияет на кожу, волосы и ногти.

Справка "РГ"

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий был создан в сентябре 2016 году путем присоединения к Алтайскому НИИ сельского хозяйства еще пяти научных институтов: Всероссийского НИИ пантового оленеводства, НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко, Сибирского НИИ сыроделия, Алтайского НИИ животноводства и ветеринарии и филиала Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства.