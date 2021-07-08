Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт 85 участков дорог

Новости

Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений 12:18
Собянин: Возможность находиться на летних верандах без QR-кода продлена до 1 августа 12:17
В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта" 12:14
Премьер Японии сообщил о введении в Токио режима ЧС из-за коронавируса 12:12
Названа новая профессия, набирающая популярность в России 12:05
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19 11:59
Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 11:54
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым 11:30
В Крыму танкисты провели стрельбы по вертолетам на фоне учений Sea Breeze 11:30
В Петербурге побит абсолютный температурный максимум дня 11:26
Мэром Кургана впервые стала женщина 11:24
В "Роскосмосе" прокомментировали угрозу космического мусора для МКС 11:20
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон 11:19
Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей 11:11
Оборону стратегического бомбардировщика показали на видео 11:11
Уральские врачи удалили трехкилограммовую опухоль яичника у пациентки 11:10
В Минсельхозе рассказали о ценах на молочную продукцию 11:07
Врач объяснил, чем опасен алкоголь при вакцинации от коронавируса 10:53
У актрисы Татьяны Догилевой диагностировали коронавирусную пневмонию 10:51
Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката 10:44
Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима 10:42
Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей 10:35
Названы самые невостребованные вакансии в России 10:32
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 11:26
Рубрика: Власть

Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт 85 участков дорог

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирск получит дополнительные 278 миллионов рублей на дорожный ремонт. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил мэр Анатолий Локоть, это позволит городу привести в порядок намеченные участки дорог до начала холодов.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
На портале "Мой Новосибирск" появилась карта с пунктами вакцинации

Глава города сообщил депутатам, что всего в текущем году на ремонт улично-дорожной сети в бюджете города запланированы 125 миллионов рублей. Но этой суммы недостаточно для приведения в нормативное состояние городских дорог, особо подчеркнул мэр.

В пресс-центре мэрии уточнили, что муниципалитет предпринял разные меры для привлечения дополнительных средств. В частности, удалось достичь договоренности с правительством Новосибирской области и заксобранием о выделении Новосибирску из регионального бюджета на текущий ремонт и содержание дорог дополнительно 278 миллионов рублей.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска совместно с районными администрациями и областным минтрансом провел анализ состояния УДС города и определил наиболее проблемные участки. Всего таких 85. Выделенные средства направят на их ремонт.

Больше всего объектов в Октябрьском районе - 17, в Кировском - десять, в Ленинском - десять, по восемь - в Центральном и Советском, по семь - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по шесть - в Заельцовском и Дзержинском районах. Ремонтом будут охвачены 231,7 тысячи квадратных метров.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле