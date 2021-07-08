Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт 85 участков дорог

Новосибирск получит дополнительные 278 миллионов рублей на дорожный ремонт. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, это позволит городу привести в порядок намеченные участки дорог до начала холодов.

Глава города сообщил депутатам, что всего в текущем году на ремонт улично-дорожной сети в бюджете города запланированы 125 миллионов рублей. Но этой суммы недостаточно для приведения в нормативное состояние городских дорог, особо подчеркнул мэр.

В пресс-центре мэрии уточнили, что муниципалитет предпринял разные меры для привлечения дополнительных средств. В частности, удалось достичь договоренности с правительством Новосибирской области и заксобранием о выделении Новосибирску из регионального бюджета на текущий ремонт и содержание дорог дополнительно 278 миллионов рублей.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска совместно с районными администрациями и областным минтрансом провел анализ состояния УДС города и определил наиболее проблемные участки. Всего таких 85. Выделенные средства направят на их ремонт.

Больше всего объектов в Октябрьском районе - 17, в Кировском - десять, в Ленинском - десять, по восемь - в Центральном и Советском, по семь - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по шесть - в Заельцовском и Дзержинском районах. Ремонтом будут охвачены 231,7 тысячи квадратных метров.