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08.07.2021 14:12
Рубрика: Власть

Новосибирской области добавят средств на социально значимые проекты

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Законодательное собрание Новосибирской области провело последнюю сессию перед летними каникулами. В ней приняли участие губернатор Андрей Травников и первый вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, который подчеркнул значимость сотрудничества с правительством региона. Оно, в частности, направлено на привлечение федеральных инвестиционных средств в крупные социально значимые проекты, реализуемые в регионе.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Сегодня в Новосибирске развернулось строительство многофункциональной ледовой арены и бассейна СКА, определены участки для инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра на территории Новосибирского района. Кроме того, ведутся реконструкция аэропорта Толмачево, строительство Центра коллективного пользования "СКИФ".

Фото: Артем Виноградов/ ТАСС
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Андрей Травников обратил внимание собравшихся, что все это было бы невозможно без привлечения средств из федерального бюджета. Только в 2020 году на борьбу с пандемией COVID-19 Новосибирской области дополнительно было выделено 26,8 миллиарда рублей. Эти деньги направлены, прежде всего, на соцподдержку населения, на лекарственное обеспечение, на доплаты медикам и соцработникам, на выплаты безработным, семьям с детьми.

 - Вместе с губернатором, правительством, Законодательным собранием Новосибирской области мы не прекращаем работу над важнейшими проектами для региона. Мы видим, как реализация одних крупных проектов влечет за собой новые, не менее значимые планы, - подчеркнул первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков, выступая с докладом на сессии регионального парламента. - В 2023 году в Новосибирске в строящемся Ледовом дворце пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею - это было одно из наших предвыборных обещаний. Но для его успешного проведения нужно обновить аэропорт Толмачево, важно обеспечить транспортную доступность для гостей и жителей Новосибирска. Эта работа идет - строительство нового терминала планируется завершить в третьем квартале 2022 года, именно к чемпионату мира. Вместе с РЖД планируется расширить проект городской железной дороги. Также в планах - реконструкция трассы Р-254 "Иртыш", будем стараться ускорить начало реконструкции.

 Задача развития транспортной сети становится еще более актуальной в связи с развитием проекта Академгородок 2.0 и строительством "СКИФа". Для этого тоже нужна вся необходимая инфраструктура. В планах в том числе масштабная реконструкция Бердского шоссе.

 Особое внимание федеральные и региональные власти уделяют развитию Новосибирского госуниверситета. Продолжается реализация программы содействия занятости выпускников, расширяются меры господдержки научной деятельности. Также стоит задача по строительству нового здания для уникального учебного заведения - СУНЦ. И это тоже дает толчок развитию региона.

 Александр Жуков отметил в своем докладе, что для повышения качества жизни людей необходимо развивать систему здравоохранения. Уже сдан и принимает пациентов перинатальный центр - это также было одним из предвыборных обещаний. Началась реконструкция комплекса Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

 - Я вижу свою задачу в том, чтобы финансирование было бесперебойным, и мы могли успешно завершить эти работы, - отметил Александр Жуков.

 В числе актуальных задач он также назвал строительство новой инфекционной больницы, федерального детского реабилитационного центра, фельдшерско-акушерских пунктов в 93 населенных пунктах. По новой федеральной программе Новосибирской области выделены по 1,3 миллиарда рублей в 2021-2022 годах на строительство шести школ на 5,78 тысячи мест. Также удалось добиться принятия решения об увеличении уже выделенных средств: в 2021 году - до 1,64 миллиарда рублей, в 2022-м - более 1,5 миллиарда. Это позволит дополнительно построить еще две школы.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Президент страны поставил перед нами задачу масштабного характера: надо развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов - все это нужно людям, это откроет новые перспективы для городов и поселков, новые перспективы для развития экономики. Для этого в этом году будет запущена программа инфраструктурных кредитов. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Необходимо максимально использовать новые возможности в целях развития региона, - сообщил также первый вице-спикер Госдумы.

 Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку интересов региона на федеральном уровне.

 - В поддержке абсолютно уверен, опыт взаимодействия с депутатами Госдумы РФ от Новосибирской области у нас очень плодотворный. В докладе Александра Жукова были перечислены крупные проекты, реализованные за последние годы, а также программы, на которые было добавлено финансирование. Это и "Безопасные и качественные автодороги", и строительство школ. Возможность опереться на авторитет таких депутатов нам очень помогает, - отметил Андрей Травников.

 В работе сессии приняли участие члены правительства Новосибирской области.

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