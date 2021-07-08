Новосибирской области добавят средств на социально значимые проекты

Законодательное собрание Новосибирской области провело последнюю сессию перед летними каникулами. В ней приняли участие губернатор Андрей Травников и первый вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, который подчеркнул значимость сотрудничества с правительством региона. Оно, в частности, направлено на привлечение федеральных инвестиционных средств в крупные социально значимые проекты, реализуемые в регионе.

Сегодня в Новосибирске развернулось строительство многофункциональной ледовой арены и бассейна СКА, определены участки для инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра на территории Новосибирского района. Кроме того, ведутся реконструкция аэропорта Толмачево, строительство Центра коллективного пользования "СКИФ".

Андрей Травников обратил внимание собравшихся, что все это было бы невозможно без привлечения средств из федерального бюджета. Только в 2020 году на борьбу с пандемией COVID-19 Новосибирской области дополнительно было выделено 26,8 миллиарда рублей. Эти деньги направлены, прежде всего, на соцподдержку населения, на лекарственное обеспечение, на доплаты медикам и соцработникам, на выплаты безработным, семьям с детьми.

- Вместе с губернатором, правительством, Законодательным собранием Новосибирской области мы не прекращаем работу над важнейшими проектами для региона. Мы видим, как реализация одних крупных проектов влечет за собой новые, не менее значимые планы, - подчеркнул первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков, выступая с докладом на сессии регионального парламента. - В 2023 году в Новосибирске в строящемся Ледовом дворце пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею - это было одно из наших предвыборных обещаний. Но для его успешного проведения нужно обновить аэропорт Толмачево, важно обеспечить транспортную доступность для гостей и жителей Новосибирска. Эта работа идет - строительство нового терминала планируется завершить в третьем квартале 2022 года, именно к чемпионату мира. Вместе с РЖД планируется расширить проект городской железной дороги. Также в планах - реконструкция трассы Р-254 "Иртыш", будем стараться ускорить начало реконструкции.

Задача развития транспортной сети становится еще более актуальной в связи с развитием проекта Академгородок 2.0 и строительством "СКИФа". Для этого тоже нужна вся необходимая инфраструктура. В планах в том числе масштабная реконструкция Бердского шоссе.

Особое внимание федеральные и региональные власти уделяют развитию Новосибирского госуниверситета. Продолжается реализация программы содействия занятости выпускников, расширяются меры господдержки научной деятельности. Также стоит задача по строительству нового здания для уникального учебного заведения - СУНЦ. И это тоже дает толчок развитию региона.

Александр Жуков отметил в своем докладе, что для повышения качества жизни людей необходимо развивать систему здравоохранения. Уже сдан и принимает пациентов перинатальный центр - это также было одним из предвыборных обещаний. Началась реконструкция комплекса Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

- Я вижу свою задачу в том, чтобы финансирование было бесперебойным, и мы могли успешно завершить эти работы, - отметил Александр Жуков.

В числе актуальных задач он также назвал строительство новой инфекционной больницы, федерального детского реабилитационного центра, фельдшерско-акушерских пунктов в 93 населенных пунктах. По новой федеральной программе Новосибирской области выделены по 1,3 миллиарда рублей в 2021-2022 годах на строительство шести школ на 5,78 тысячи мест. Также удалось добиться принятия решения об увеличении уже выделенных средств: в 2021 году - до 1,64 миллиарда рублей, в 2022-м - более 1,5 миллиарда. Это позволит дополнительно построить еще две школы.

- Президент страны поставил перед нами задачу масштабного характера: надо развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов - все это нужно людям, это откроет новые перспективы для городов и поселков, новые перспективы для развития экономики. Для этого в этом году будет запущена программа инфраструктурных кредитов. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Необходимо максимально использовать новые возможности в целях развития региона, - сообщил также первый вице-спикер Госдумы.

Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку интересов региона на федеральном уровне.

- В поддержке абсолютно уверен, опыт взаимодействия с депутатами Госдумы РФ от Новосибирской области у нас очень плодотворный. В докладе Александра Жукова были перечислены крупные проекты, реализованные за последние годы, а также программы, на которые было добавлено финансирование. Это и "Безопасные и качественные автодороги", и строительство школ. Возможность опереться на авторитет таких депутатов нам очень помогает, - отметил Андрей Травников.

В работе сессии приняли участие члены правительства Новосибирской области.