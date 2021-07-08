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08.07.2021 14:13
Рубрика: Власть

Омский НПЗ выпустил в Иртыш почти 100 тысяч мальков стерляди

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ "Газпром нефти" провел необычную экологическую акцию: в сотрудничестве с Федеральным агентством по рыболовству организовал выпуск около 100 тысяч мальков стерляди в реку Иртыш. Мероприятие является важной частью экологической деятельности ОНПЗ по сохранению окружающей среды.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Молодь стерляди выращена на омском рыбзаводе. Готовых к жизни в открытой воде мальков запустили в реку с помощью специального нетравмирующего желоба. Это необходимо для восстановления популяции стерляди в Иртыше.

Фото: Сергей Царев
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С 2017 года ОНПЗ выпустил более 300 тысяч мальков.

- Омский НПЗ регулярно инвестирует средства в экологические проекты, которые предусматривают минимизацию воздействия на окружающую среду. Мы поддерживаем участие предприятия в работе по восстановлению водных биологических ресурсов, поскольку это является важной частью природоохранной деятельности, - считает первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута.

- Ответственное отношение к окружающей среде - важнейший принцип для Омского НПЗ. На предприятии продолжается масштабная экологическая модернизация, в рамках которой внедряются современные природоохранные решения. С 2019 года ОНПЗ активно участвует в федеральном проекте "Чистый воздух". В план по снижению нагрузки на окружающую среду в городе от Омского НПЗ вошли девять проектов, включая строительство уникального комплекса очистных сооружений "Биосфера". Кроме того, завод проводит целый ряд мероприятий, направленных на заботу об экологии региона, в том числе на сохранение речной фауны. Очередной запуск мальков стерляди в Иртыш стал еще одной частью этой большой работы, - отметил заместитель генерального директора Омского НПЗ Владимир Генералов.

Сегодня "Газпром нефть" продолжает на Омском НПЗ масштабную программу экологической модернизации с объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей. В рамках первого ее этапа построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятию полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. В результате реализации второго этапа программы модернизации возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.

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