Омский предприниматель организовал социальный швейный цех

В Омске открылась швейная мастерская, ориентированная на трудоустройство социально незащищенных омичей. В коллективе - уже семнадцать человек. Пенсионеры, инвалиды, одинокие матери могут работать не только в цехе, но и дома.

Работники социальной швейной мастерской могут трудиться не только в цехе, но и на дому. Фото: Владимир Казионов

- Это очень удобно, когда надеяться не на кого, нужны деньги, а ребенок совсем маленький, - говорит молодая швея Ирина. - В цехе организовали доставку материалов прямо в руки, готовые изделия тоже забирают из дома, зарплату платят регулярно. Без работы не сижу, но нагрузка посильная. В общем, проблема решена.

Большой прибыли швейное предприятие "Старт" не приносит, но концы с концами сводит. Костяк - три опытные мастерицы, четверо подмастерьев плюс десяток надомников, в числе которых - пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, одинокие матери.

Автор идеи - выпускник Московского института управления имени Разумовского Евгений Кокорищев. У него есть опыт, однако, чтобы правильно организовать необычный бизнес, Евгений окончил школу социальных предпринимателей (ШСП). "Учеба освежила знания, дала понимание специфики нового дела, законов, бухгалтерии, налогообложения. Все это мне очень пригодилось", - признается Евгений.

В период карантина коллектив сосредоточился на шитье защитных масок, комбинезонов для "красных зон" омских клиник, спрос на которые был крайне высок. Сейчас пошли заказы на спецодежду для других сфер.

Мастерская - не первый самостоятельный проект Кокорищева. Взяться за дело омичу помог счастливый случай.

- Я долгое время работал закройщиком в ателье, мечтал о карьерном росте, но как-то не складывалось. Однажды, проходя мимо соседней церквушки, увидел старика в рясе с лопатой в руках. Предложил помощь. Потом разговорились. Узнав, что я умею, он неожиданно предложил мне сшить одежду для служителей православного храма. И помещение нашел, - рассказал "РГ" Евгений Кокорищев. - Я быстро сделал ремонт, с энтузиазмом взялся за работу. И как будто Бог благословил. Дело пошло.

Евгений не только качественно выполнил серьезный заказ, но и показал "коллекцию" на региональной выставке. А когда посыпались предложения, открыл собственную мастерскую. Церковное облачение оказалось востребованным не только в Омске, но и других регионах, а также в Казахстане, Германии, Словакии. Но самой ответственной работой мастер считает изготовление митры для епископа Тарского и Тюкалинского Савватия, который недавно возглавил Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, стал епископом Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Со временем ателье стало развиваться, осваивать изготовление спортивной одежды, униформы для сферы услуг и сельского хозяйства. Объем заказов позволял поддерживать стабильность, платить зарплату выше средней по региону. Однако предприниматель решил взяться за социальный проект, не сулящий прибыли. Почему?

- В свое время мне помогли встать на ноги. И я сам знаю, что такое быть человеком с ограниченными возможностями. Я понял, что должен вернуть "долги". И, в свою очередь, поддержать тех, кто в этом особенно нуждается, - считает Евгений Кокорищев.

Недавно он принял на работу двух женщин, вернувшихся из исправительной колонии, - важно дать им возможность адаптироваться к нормальной жизни. Потом трудоустроил девушку после декрета, которую бросил муж. Еще один новый сотрудник - парень с инвалидностью, которому просто некому помочь. Мечта Богдана - сшить себе настоящий смокинг. И он уже научился крепко пришивать пуговицы.

По ряду причин новые работники требуют к себе особого внимания, поэтому руководить мастерской совсем не просто. Тем не менее Евгений взялся еще за один проект и открыл Сибирскую ремесленную школу, задача которой - готовить мастеров для предприятий легкой промышленности.

- Я столкнулся с тем, что сейчас в Омске найти хорошую швею очень сложно. Училищ, где обучали этой профессии, давно нет. Хочу помочь решить эту проблему. Предпочтение - людям с ограниченными возможностями. Им, как никому другому, сегодня необходима поддержка, - поясняет Евгений Кокорищев.

Комментарий

Ирина Сербина, председатель Омского центра инноваций социальной сферы:

- Интерес социальных предпринимателей к легкой промышленности растет. Пятнадцать процентов выпускников школы ЦИСС-2020 посвятили свои проекты этому направлению и наладили производство одежды, обуви, галантерейных изделий, предметов быта. И в этом году тенденция сохраняется. Конечно, одному малому бизнесу отрасль на прежнюю высоту не поднять. Однако благодаря креативному подходу и индивидуальной работе с заказчиками продукция предпринимателей не только пользуется спросом, но и пополняет перечень региональных брендов. В этом списке - предприятие, наладившее производство ирландских кружев и систему международного онлайн-обучения. Столярный клуб, поставляющий за рубеж оригинальную бытовую продукцию. Сельские мастерицы, возрождающие старинное ковроткачество.

Среди новых социальных проектов - мастерская детской ортопедической обуви, студия по производству национальных нарядов, музей меха, социальное ателье и другие.

В 2020 году выпускниками ШСП стали более восьмидесяти омичей. Они вложили в проекты около тридцати миллионов рублей собственных средств, получив от государства в качестве поддержки 7,5 миллиона. На новых предприятиях создано 145 рабочих мест.

Тем временем

Более двухсот жителей Омской области заключили соцконтракты на открытие своего дела в рамках программы по борьбе с бедностью. Сумма, предоставляемая в рамках соцконтракта, - 250 тысяч рублей. Условие поддержки - бизнес-план проекта. Подготовить его поможет специальный мастер-класс в службе занятости. Специалисты обещают не только бесплатную консультацию, но и сопровождение проекта.

До конца года аналогичную государственную поддержку получат еще 400 омичей. Для оформления заявки необходимо обратиться в комплексный центр по месту жительства или по телефону горячей линии службы занятости: (3812) 35-76-70.