В Барнауле транспортом будет управлять искусственный интеллект

В Алтайском крае, обладающем самой протяженной дорожной сетью в стране, разработали проект интеллектуальной цифровой системы управления транспортом. В этом году его начнут внедрять в Барнаульской агломерации. Разработчики уверяют, что искусственный интеллект будет быстро решать сложные дорожные проблемы, что позволит сократить количество пробок, заторов и ДТП. В полную силу "умная" система должна заработать в Барнауле и его спутнике Новоалтайске к 2023 году.

Алтайский край вошел в число 22 пилотных регионов страны, где по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" автоматизируют процессы управления транспортными потоками. На внедрение интеллектуальной системы регион в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 360 миллионов рублей.

- Проект готов, - пояснил начальник отдела организации дорожного движения регионального министерства транс-порта Андрей Дорош. - Он предусматривает создание глобальной цифровой платформы, которая объединит электронные ресурсы, связанные с транспортом. Это камеры фотовидеофиксации, пункты весогабаритного контроля, детекторы транспорта, системы управления общественным транспортом, светофорами, дорожно-коммунальными службами. Данные с этих ресурсов в режиме реального времени будут поступать в единый центр управления. На их основе искусственный интеллект должен быстро просчитать оптимальное решение по урегулированию транспортной ситуации и принять меры. Например, при заторах автоматически включить "зеленую улицу", чтобы увеличить пропускную способность и скорость движения автомобилей.

Сейчас в регионе выбирают подрядчика, который будет внедрять проект интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в жизнь. В этом году он должен запустить центр обработки данных и установить программное обеспечение. А в 2022-2023-м - подключить к цифровой платформе все светофоры, камеры фотовидеофиксации и другие ресурсы. Но прежде нужно модернизировать 184 перекрестка, оснастив их детекторами транспорта.

В прошлом году в Барнауле уже оборудовали один такой "умный" перекресток на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная поляна. Детекторы транспорта здесь ведут подсчет интенсивности движения и автоматически переключают сигналы светофора: где больше машин - там и "зеленый". Пока это локальная система на одном перекрестке, а ИТС будет собирать данные по всему городу и сможет регулировать движение одновременно в нескольких районах, на нескольких проспектах и улицах.

- Подобные проекты уже реализуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Белгороде, - рассказала представитель компании-разработчика - замдиректора алтайского филиала Ростелекома Ольга Курылева. - В Москве интеллектуальную систему внедряют с 2011года , и за десять лет ее работы снизили аварийность на дорогах на 23 процента, хотя автопарк за это время вырос на 1,2 миллиона машин. В Барнаульской агломерации сейчас происходит свыше 1?200 ДТП в год, в которых гибнут несколько десятков человек. Внедрение интеллектуальной системы управления позволит на семнадцать-восемнадцать процентов снизить аварийность и на столько же увеличить скорость движения транспорта, сократив простои в пробках.

После апробации "умной" транспортной системы в Барнауле и Новоалтайске ее планируют внедрить на всей территории Алтайского края и интегрировать с общероссийской цифровой платформой.

- В дальнейшем в нее войдут мобильные приложения и сервисы для водителей. А в отдаленной перспективе появится модуль управления парковками и беспилотным транспортом, - отметила Ольга Курылева.

Барнаульцы с нетерпением ждут, когда же искусственный интеллект начнет "разруливать" сложную дорожную ситуацию. Ведь в следующем году в центре Барнаула встанет на ремонт коммунальный мост, что может привести к глобальному транспортному коллапсу. В минтрансе говорят, что пробок не удастся избежать даже с "умной" системой.

- Кардинально она проблему не решит, но поможет улучшить ситуацию. ИТС будет разводить потоки, переключая светофоры в режиме реального времени. Сейчас это можно сделать только с помощью ручного регулирования сотрудниками ГИБДД, - подчеркнул Андрей Дорош.